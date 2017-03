James Blunt regresa para destruir el mito de ‘You’re beautiful’

Hablar de James Blunt es hacerlo de You’re beautiful, la canción que le catapultó a la fama y que se convirtió en su seña de identidad.

Han pasado 12 años desde que el británico grabó el vídeo de esta canción en un acantilado balear.

Eso sí, todavía lo recordamos y, la verdad, no daba muchas pistas sobre el significado de la canción aunque la mayoría dieron por hecho que hablaba de amor.

De hecho, en esta última década han sido muchas las parejas que han sellado su relación al ritmo de esta canción considerada como una de las más románticas del siglo XXI.

Claro que James Blunt ha decidido que es hora de romper con ese mito y seguro que no se ha parado a pensar en los disgustos que iba a crear al confesar la verdadera intención de su gran éxito.

Anyone want a signed set list of mine from 2006? Una publicación compartida de James Blunt (@jamesblunt) el 20 de Mar de 2017 a la(s) 3:53 PDT

“Ah, qué romántico. Quiero que mi canción de boda sea You’re beautiful. Esa gente está jodida”, ha confesado brutalmente en una entrevista con Build Series.

“Te etiquetan con cosas cómo: ‘Oh, James Blunt, ¿no es un romántico?’ Que le den a eso, no lo soy”, aclaró.

Ahora que regresa con nuevo disco parece dispuesto a cambiar la imagen que todos tenemos de él. Quiero dejar de ser ese chico sensiblero que nos conquistó con sus baladas.

“You’re beautiful no se una jodida canción romántica. Trata de un tipo tan drogado que acosa a la novia de otro a pesar de que también está ahí frente a él, y habría que encerrarle y meterle en prisión por ser una especie de pervertido”, reconoció.

¡OMG! (como diría Aly Eckmann). Ahora resulta que la canción de marras no iba de amor… pues sí que ha tardado en aclararlo.

Parece que es un sentimiento del que rehúye en esta vuelta que veremos si le devuelve a los niveles de popularidad de sus inicios.

Desde luego, llega con buenos avales como son la ayuda de Ryan Tedder o Ed Sheeran.

Grrrr. Sexy. @teddysphotos Una publicación compartida de James Blunt (@jamesblunt) el 5 de Mar de 2017 a la(s) 7:38 PST

Su disco se llama The Afterlove y su adelanto, Love me better, dice cosas como: “Te habría dicho que eres preciosa pero ya he usado ese verso antes”.

Un guiño de humor a su mega hit y es que esa parece ser su nuevo lema, reírse de sí mismo.

Por eso el hashtag que está utilizando para promocionar su nuevo trabajo es #makejamesbluntgreatagain (haz que James Blunt sea grande otra vez).