David Lafuente (Auryn) y Dasoul, ¿en la próxima canción del verano?

El sonido latino cada vez es más recurrente en todos aquellos artistas que intentan hacerse un hueco en la industria musical y el próximo que probará suerte en el reggaetón español será David Lafuente, excomponente de Auryn.

Tras Blas Cantó y Carlos Marcó, llega el turno del intérprete granadino. Hace tan solo unas semanas que el cantante anunciaba que había firmado su primer contrato discográfico con Warner Music Spain y ahora ha llegado a nuestros oídos los detalles de ese single con el que debutará próximamente.

Según afirman fuentes externas a LOS40, el primer sencillo de David Lafuente se titulará Acércate y contará con la colaboración de Dasoul, uno de los artistas latinos que más proyección ha tenido en los últimos años.

El propio management afirma que se están barajando varias opciones para el debut musical de su representado.

No obstante, la unión musical entre David Lafuente y Dasoul podría ser explosiva y uno de los grandes pelotazos de este verano.

David Lafuente, ¿la nueva promesa latina?

No cabe duda de que la estrategia con David Lafuente es la más acertada. Mientras que Blas arriesga con el rock sinfónico de In your bed y Carlos apuesta por el pop dance de Sugar, David Lafuente intentará hacerse un nombre en el sonido más latino.

#laspalmasdegrancanaria #Beach #instaboy Una publicación compartida de David Lafuente (@davidauryn) el 26 de Mar de 2017 a la(s) 7:14 PDT

Lo cierto es que tiene todo lo necesario para convertirse en la nueva promesa de reggaetón en nuestro país. ¿Lo conseguirá?