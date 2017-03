DCODE 2017 confirma a Liam Gallagher, Charli XCX, Iván Ferreriro y Miss Caffeina

El cartel del DCODE va tomando forma.

Artistas como Interpol (interpretando su primer álbum ‘Turn On The Bright Lights’), Band of Horses, The Kooks, Milky Chance y Carlos Sadness fueron los primeros confirmados para el festival madrileño.

A ellos se suman ahora los nombres de Liam Gallagher, Charli XCX, Iván Ferreiro, Miss Caffeina, La Femme, Yall, Maga, Exquirla, Varry Brava, ELYELLA Djs y Holy Bouncer.

La organización del festival ha anunciado también que un Artista Sorpresa, cuyo nombre desvelará más adelante.

El Dcode 2017 celebra su séptima edición el sábado 9 de septiembre en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid.

Las entradas ya están a la venta por 48€ (+gastos) en www.dcodefest.com, www.livenation.es y www.ticketmaster.es (+red ticketmaster). El próximo 7 de abril a las 10h, el precio de las entradas subirá a 55€ (+gastos).

LIAM GALLAGHER. El carismático vocalista de los legendarios OASIS será uno de los platos fuertes de esta nueva edición. El hermano pequeño de los Gallagher presenta su primer trabajo como solista y repasará algunos de los himnos de OASIS.

CHARLI XCX. Estrella del pop británico, autora de hits como Boom Clap, Famous o After The Afterparty y torbellino sobre el escenario con un show poderoso, acaba de publicar Number 1 Angel, en el que colaboraron Uffie o MØ.

IVÁN FERREIRO: A estas alturas todo el mundo debería conocer quién es Iván Ferreiro. Durante los 90 lideró a Piratas, una de las bandas de rock más representativas de la década. Armado exclusivamente de canciones honestas y una personalidad inimitable, Iván Ferreiro ha completado una sólida discografía. Casa es su sexto disco en solitario.

MISS CAFFEINA, una de las bandas indies nacionales con más tirón en la actualidad, estarán por primera vez en DCODE. Con éxitos como Mira Cómo Vuelo, Hielo T o Capitán, se espera que su concierto sea uno de los más coreados de esta nueva edición.

LA FEMME. La banda francesa más cool, fresca y particular del momento es considerada en el país vecino como los salvadores de la música pop gala. Sus dos álbumes ‘Psycho Tropical Berlin’ y ‘Mystère’ encierran pequeñas joyas como ‘Sphynx’, ‘Où Va Le Monde’ o ‘Sur La Planche’ que sonarán el próximo 9 de septiembre en DCODE 2017.

YALL. DJs catalanes autores de ‘Hundred Miles’, el gran éxito que causó furor en el mundo entero y que ya suma casi 90 millones de reproducciones en Spotify, se encargarán de darle uno de los toques más fiesteros y bailables del festival.

MAGA. Con 15 años a sus espaldas, la banda sevillana es toda una referencia en la escena independiente nacional. Además de repasar su trayectoria, los sevillanos vendrán a presentarnos su último álbum ‘Salto Horizontal’.

EXQUIRLA. Los miembros de Toundra junto al Niño De Elche han creado una de las ofertas artísticas nacionales más interesantes de los últimos años.

VARRY BRAVA. Han pasado por cientos de festivales, conciertos, giras y esta vez Varry Brava aterrizan de nuevo en DCODE. Tras su último álbum, Safari Emocional, en el que experimentaron con un nuevo sonido ampliando su concepto, ahora nos vienen a presentar su nueva puesta en escena.

ELYELLA DJS. Este dúo demuestra tras cada una de sus actuaciones la impactante arquitectura sónica que poseen. Esa mezcla de electrónica, pop y rock no dejará indiferente al público del festival.

HOLY BOUNCER. Estos cinco chicos de Barcelona han creado un sonido muy especial, muy parecido al de la costa oeste americana de los años 70. Su estilo inconfundible vio la luz por primera vez en 2014 con su primer EP titulado Ladies & Gentlemen. Desde entonces no han parado de componer hasta obtener lo que fue su álbum debut Hippie Girl Lover.

ARTISTA SORPRESA: Más adelante desvelaremos el nombre de un artista sorpresa que se suma al cartel de esta nueva edición de DCODE.