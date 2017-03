PlayStation España y sus apuestas de futuro. 

España ha sido durante años un importante consumidor de videojuegos cuya audiencia en cifras no ha parado de crecer.

Pero si algo nos caracteriza como mercado es que poco a poco pequeñas, medianas y alguna gran empresa van cambiando nuestro rol de consumidor a productor.

Y ahí es donde hace algún tiempo entró PlayStation en busca del talento de jóvenes diseñadores y desarrolladores de videojuegos, una iniciativa que se convirtió en PS Talents y que hoy ha presentado sus apuestas de futuro.

Estudios de Madrid, Sevilla, Valencia y Bilbao quieren conquistar PlayStation 4 a finales de este 2017 con juegos de todo tipo y condición (shooters, aventuras, juegos de realidad virtual...).

Un mentor de lujo

Shahid Ahmad es el mentor oficial del programa PS Talents y toda una institución en lo que al desarrollo de videojuegos independientes se refiere.

Con él charlamos sobre el estado del videojuego en España: "Históricamente ha habido grandes desarrolladores de juegos en España y continuará habiéndolos. Me encanta la creatividad, la brillantez y la riqueza gráfica que viene de España. Pero la cosa más emocionante para mí en los últimos años es que ha habido una explosión de desarrolladores independientes, un florecimiento de talento y algunos de esos desarrolladores van a ser grandes pero ya a día de hoy se nota señales de su talento.

Esperanzados en que el panorama vaya premiando el esfuerzo de estos jóvenes estudios, Shahid parece tener clara las necesidades de España para crear una industria poderosa: "La industria de videojuegos en España necesita de dinero, tiempo y formación pero sobre todo trabajo en equipo y me refiero a trabajo en equipo de todo el país. En Reino Unido pasó algo similar. Al gobierno le llevó mucho tiempo entender el beneficio que esta industria podía proporcionar no sólo en términos financieros sino la propia contribución cultural en sí misma. Si en España las artes, la sociedad, las universidades y el gobierno fueran en una misma dirección entendiendo que es una forma de arte como no hay otra es cuando se vería un éxito real. No va a suceder de inmediato porque lleva tiempo. Pero sucederá".

PS Talents

Muy pronto os daremos más información de PS Talents en Madrid, Bilbao, Barcelona y Sevilla

PlayStation®Games Camp Madrid: Khara (DNA Softworks), Rascal Revolt (Seamantis Games), Flynn and Freckles (Rookie Hero Games) y The Lost Explorer (Lightbox Academy)

PlayStation España y sus apuestas de futuro.

PlayStation®Games Camp Bilbao: Tribute of Rage (Coven Arts) y Dynasty Feud (Kaia Studios).

PlayStation®Games Camp Valencia: Timothy Vs. The Aliens (Wildsphere), Deiland (Chibig) y HIVE (Catness Game Studio).

PlayStation®Games Camp Sevilla: Readout (Dual Mirror Games), Phobos y Vector Prime (Gunstar Studio)..