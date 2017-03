Los World Dance Music Radio Awards están a punto de comenzar

EL PÚBLICO ELIGE A LOS GANADORES

Los amantes de la electrónica y los seguidores del programa han podido entrar en la web de LOS40 durante estas últimas semanas para acceder al site del evento, conocer quiénes son los nominados y votar a sus favoritos.

Las categorías y los artistas que aspiran a hacerse con los galardones son los siguientes:

Best DJ

The Chainsmokers

DJ Snake

David Guetta

Martin Garrix

Diplo

Best Electro House DJ

Axwell Ingrosso

Galantis

Don Diablo

David Guetta

Zedd

Best Party DJ

Steve Aoki

Nervo

Martin Garrix

Skrillex

Dimitri Vegas & Like Mike

King of Social Media

Diplo

Skrillex

Steve Aoki

Calvin Harris

Martin Garrix

Best Global Track

The Chainsmokers – Closer Feat Halsey

Major Lazer “ Cold Water” Feat. Justin Bieber & MØ

Calvin Harris & Rihanna – This is What You Came For

David Guetta Feat Zara Larsson – This Ones For You

Martin Garrix & Bebe Rexha – In The Name Of Love

Best Documentary EDM

I am Hardwell – Living The Dream

I´ll Sleep when I´m Dead – Steve Aoki

True Colors – Zedd

Tomorrowland “ This was Tomorrow”

Space Ibiza – 27 Years Of Clubbing History

Best Trending Track

Flume – “Never be like you” Feat. Kai

The Chainsmokers - Don’t Let Me Down Feat Daya

Skrillex & Diplo Feat Kai – Mind

Marshmello – Alone

Dj Snake – Middle Ft Bipolar Sunshine

Best New Talent

Kungs

Kygo

Lost Frequencies

Marshmello

Alan Walker

Best Remix

Mike Posner- “I took a pill in Ibiza” (Seeb Remix)

Birdy – Keeping Your Head Up - Don Diablo Remix

Calum Scott - Dancing On My Own - Tiësto Remix

A R I Z O N A - I Was Wrong (Robin Schulz Remix

Imany – Don't be so shy (Filatov & Karas Remix

Best Electronic Vocalist

Vassy

Daya

Jake Reese

MØ

Conrad Sewell

Best Dancefloor Track

Deorro – Bailar

Galantis - No Money

Major Lazer - Light It Up feat. Nyla & Fuse ODG

Kungs vs cookin’ on 3 Burners “This Girl”

Tujamo “Drop that low”