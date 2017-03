Drake sufre una intoxicación por sushi

Nos lo tomamos con sentido del humor porque sabemos que la intoxicación por sushi de Drake no ha sido nada grave pero los asistentes al concierto de la gira mundial More life no se lo tomaron tan bien.

Era la tercera ocasión en la que el canadiense visitaba Amsterdam en lo que llevamos de 2017 pero en ninguno de sus dos anteriores shows llegó a pisar el escenario ya que canceló sus actuaciones.

2 shows left. 🌺 Una publicación compartida de champagnepapi (@champagnepapi) el 25 de Mar de 2017 a la(s) 3:15 PDT

Por eso, el directo del pasado lunes 27 de marzo iba a ser especial para los seguidores de Drake en los Países Bajos tras las dos cancelaciones de enero pero la suerte les fue esquiva.

Las puertas del Ziggo Dome se abrieron con antelación y cuando el público ya estaba dentro un representante del músico anunciaba la mala noticia: Drake no iba a actuar por una intoxicación alimentaria.

La respuesta del público fue abucheos y lanzamiento de objetos contra el escenario que de nada sirvieron ya que por aquel entonces Drake ya estaba siendo tratado por los médicos para recuperarse de un sushi en mal estado.

Nigiri 1-0 Gira mundial More life.