Kate Del Castillo: “Volvería a hacer un videoclip con Ricky Martin”

Kate del Castillo ha pasado de ser La Reina del Sur a la mujer más ingobernable de México, en la serie Ingobernable, la segunda producción mexicana de Netflix. Junto a Maxi Iglesias, la actriz se acercó a Madrid a presentar la serie.

Kate, quien se hizo famosa en España por protagonizar telenovelas como La Mentira o Ramona, encarna a Emilia Urquiza, la primera dama de México en Ingobernable. Una mujer fuerte que vive un verdadero calvario cuando su marido es asesinado y se convierte en la principal sospechosa.

La vida personal de la actriz de 44 años también parece sacada de una serie policiaca: mantiene una batalla legal con las autoridades mexicanas por haber tenido contacto con ‘El Chapo’ Guzmán, un narcotraficante mexicano con al que conoció en 2005.

Getty

Ahora Kate no puede pisar México y todas las escenas de Ingobernable donde aparece (que son muchas pues es la protagonista) han tenido que ser grabadas en Estados Unidos.

Pero en LOS40, dejamos de lado los problemas políticos de la actriz y hablamos de otras cosas importantes como su gran habilidad para correr en tacones durante toda la serie, el videoclip que protagonizó junto a Ricky Martin y las canciones que no faltan en su lista de reproducción.

¿Te han inspirado en alguna mujer poderosa para el papel de Emilia en Ingobernable?

En mi madre. Mi madre es la mujer más poderosa que conozco.

Getty / Kate del Catillo junto a Maxi Iglesias

Te pasas la mayor parte del tiempo en Ingobernable, corriendo en tacones. ¿No es un poco incómodo?

Como soy mexicana, soy chaparrita. Entonces desde chiquita aprendí a hacer todo en tacones porque quería ser más alta. Así somos las mujeres latinas, sabemos correr en tacones.

¿Te animarías a hacer una producción en España?

Me encantaría. Me encanta el cine y las series españolas y me encantaría trabajar aquí. Lo único que he hecho aquí es La Reina del Sur. Pero no rodé aquí y me encantaría hacerlo de principio a fin. Una serie o una película. Me encataría.

Getty

¿Qué música no falta en tu lista de reproducción?

Soy “esquizofrénica” con la música porque en mi repertorio puedes encontrar desde cantos gregorianos hasta reggaetón o rancheras. Te lo juro que depende del momento en el que esté. Me gusta un poquito de todo.

El pop es lo que más oigo: Adele y todos esos artistas me gustan para ponérmelos de fondo. Pero también La Banda mexicana, mariachis. Depende de cuántos tequilas lleve.

¿La última canción que has escuchado?

La verdad es que la de la serie (Ingobernable) me encanta. Es espectacular. Es de La Santa Cecilia. Es un grupo increíble y la canción es divina.

¿Te animarías en algún momento a protagonizar un videoclip?

¡Si ya he hecho! Hice un videoclip con Ricky Martin hace ya tiempo. Se llamaba Fuego de noche, nieve de día.

Fue muy padre, requerían una actriz y fue muy bonito el vídeo. Le fue muy bien.

¿Y hoy con quién te animarías a grabarlo?

Me encanta Buika, pero lo volvería hacer con Ricky Martin. ¿Por qué no? Yo sería feliz grabando esto. Me encanta. Me divierte muchísimo