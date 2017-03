Álvaro Soler nos sigue sorprendiendo con sus colaboraciones

Llegó acompañado de Jennifer Lopez. Pocos habían oído hablar de él pero descubrir que un español era capaz de debutar con un dueto con la del Bronx llamó nuestra atención y la de muchos que, en seguida, empezaron a admirar su música.

Era Álvaro Soler que nos alegró el verano con El mismo sol, un tema pegadizo y vital que no pasó desapercibido.

Descubrimos que de padre alemán y madre española, en realidad él vivía en Berlín.

Aun así, en nuestro país se siente en casa y no hay más que verlo en cada concierto que da por aquí, hace apenas un mes en Madrid y Barcelona.

Aunque hay que reconocer que en el resto de Europa parecen disfrutar más de sus canciones, sobre todo en Italia donde se ha convertido en una auténtica celebridad.

Ya ha sido, incluso, coach en X Factor y eso es porque ya tiene un hueco importante en la industria italiana.

Luego llegó Sofía, no una nueva colaboración sino otra de sus canciones de esas que se meten dentro y no puedes dejar de tararear.

Aunque Animal no ha tenido tanta repercusión en nuestro país como sus anteriores singles, no cesa de sonar en el resto del continente.

Además, su vídeo es uno de esos que forman parte de la lista de los que han podido rodar en La Habana.

Pero que nadie piense que todo acaba ahí porque Álvaro Soler tiene mucho por ofrecer.

Entre concierto y concierto, y estos días ha aprovechado su visita a Madrid para invitar a buenos amigos al estudio de grabación. No hay nada confirmado pero queremos pensar que son grabaciones para un próximo disco.

Fusión con Colombia

Ahora que Colombia está de moda en lo que a música se refiere gracias a artistas como Maluma, Shakira, J Balvin o Morat, él no ha querido perder la oportunidad de quedar con la banda para gestar algo de lo que todavía no tenemos detalles.

“Buena sesión y buena cara de sueño con Morat. Nuevas sorpresas por venir!”, escribía junto a esta fotografía.

Los colombianos se encuentran de gira por nuestro país y han aprovechado su paso por la capital para coincidir con Álvaro con el que seguro que han creado algo que nos sorprenderá.

Unión de sensibilidades

Pero no es la única invitada que ha pasado por el estudio de Soler en estos días.

También ha coincidido con Birdy a la que ha dado gracias en Instagram por una encantadora tarde y un día de divertida grabación.

Esperemos que lo que han grabado sea para el que sería el segundo disco de Soler porque promete, y más después de haber escuchado Let it all go, la revisión que han hecho de un tema de la británica de hace dos años.