Así es como Dani Martín, Anthony Kiedis o Pau Donés cuentan su propia historia

Vivimos en la era del bombardeo de información. Nos llueven noticias sobre nuestros artistas favoritos pero, ¿qué podemos creernos de todo lo que leemos?

A veces cuesta discernir entre lo que son hechos verificados y simples rumores y así es difícil hacerse una idea real de cómo es la vida de nuestros ídolos.

Por eso, agradecemos mucho cada vez que uno de ellos decide coger las riendas y publicar su propia historia bien escrita por ellos mismos o a través de algún intermediario que recoge sus palabras.

En nuestra estantería de Librotea de hoy hemos querido seleccionar 10 autobiografías de cantantes que nos permiten conocer al personaje y a la persona que hay detrás.

Algunos optan por contar anécdotas, otros por reflexionar sobre algunos momentos claves de su vida y los hay que aprovechan las páginas para convertirse en ejemplos de superación.

La edad no importa, no hace falta tener un largo recorrido sino unas vivencias intensas con los que muchos pueden identificarse y buen ejemplo son artistas tan jóvenes como Zayn o The Vamps.

#5 Seconds of Summer (AA.VV.)

¿Qué pasa cuando unos adolescentes dicen eso de ‘Hey, montemos un grupo’?

Estos australianos lo hicieron y triunfaron alrededor del mundo. Y por si alguno más se lo preguntaba ellos publicaron este libro para contar su experiencia por si podía servir de ejemplo a otros.

couple of dudes doin' dude stuff Una publicación compartida de 5 Seconds of Summer (@5sos) el 27 de Ene de 2017 a la(s) 2:20 PST

Desde que dieron sus primeros pasos como grupo en 2011 hasta que se convirtieron en los invitados de la gira de One Direction, es la época que recogen estas páginas que nos ayudan a conocer mejor a cada uno de ellos.

#Scar Tissue (Anthony Kiedis y Larry ‘Ratso’ Sloman)

En 2004 el líder de Red Hot Chili Peppers decidió contar su historia. 12 años tardó en llegar la traducción al español.

Teniendo en cuenta que con 11 años se fue a vivir a Los Ángeles con su padre que era un proveedor de pastillas, marihuana y cocaína de la élite de Hollywood, podemos presuponer que tiene muchas anécdotas que contar.

🐝🐝 Una publicación compartida de Red Hot Chili Peppers (@chilipeppers) el 21 de Mar de 2017 a la(s) 8:19 PDT

Y lo hace, sin pelos en la lengua y con toda la crudeza que ha estado presente en algunos momentos de su vida.

Incluso su compañero Flea tuvo que dejar de leerla cuando llegó al momento en el que Kiedis confiesa que tuvo una relación con su hermana.

#50 palos…y sigo soñando (Pau Donés)

Aunque muchas de sus últimas conversaciones giran en torno a la muerte por la lucha que mantiene contra el cáncer, Pau Donés está lleno de vida y la disfruta con una filosofía muy personal.

La editorial le ofreció la posibilidad de compartir sus pensamientos con todos lo que le siguen y mientras se recuperaba en casa de su enfermedad se puso a escribir cada mañana sin cortarse un pelo.

Así sabemos cómo superó el suicidio de su madre, por qué no cree en la pareja o cuál es su relación con La Flaca.

#Enamorá de la vida, aunque a veces duela (LaMari)

Entre los que optan por convertir su libro en un ejemplo de superación para servir de inspiración y apoyo a otros está LaMari, la cantante de Chambao que también sabe lo que es enfrentarse al cáncer.

El dolor nos enseña a crecer, o por lo menos eso es lo que ella defiende en estas páginas que relatan cómo vivió ella la enfermedad desde que se la diagnosticaron.

#Soy Karol Sevilla (Karol Sevilla)

Si decimos su nombre, Karol Itzitery Piña Cisneros, posiblemente muchos se pregunten de quién hablamos. Si lo convertimos en Karol Sevilla alguno sabrá por dónde vamos.

Pero hasta que no hablamos de Luna Valente muchos no saben que nos referimos a la protagonista de Soy Luna.

Esta actriz mexicana ha experimentado lo que muchas otras chicas Disney, el hecho de que su personaje haya eclipsado a la persona.

Tiene sólo 17 años pero con suficientes experiencias como para querer compartirlas con sus seguidores y lo hará, en breve, en su propia autobiografía.

#Gemeliers. Mil y una historias por vivir (AA.VV.)

Nuestra compañera Cristina Boscá ha triunfado con su debut literario con la fan fiction que tiene como protagonistas a Gemeliers, pero claro, es todo fruto de la imaginación.

Sin duda, la historia ha enganchado a sus seguidores que han fantaseado tanto como nuestra locutora, pero ¿qué hay de su vida real?

Esa la han contado en otros libros, uno de ellos este que recoge sus experiencias de la época en la que sacaron el disco de Mil y una noches.

#Furious Monkey House (Rodrigo Cota, Santiago Paredes, Gonzalo Maceira)

Hay muchas formas de contar una experiencia y Furious Monkey House han recorrido al formato comic para explicarle al mundo cómo unos niños gallegos han podido convertirse en un grupo de referencia para muchos.

#Zayn (Zayn Malik)

Zayn Malik es uno de los chicos de One Direction que más titulares ha recogido en los últimos tiempos.

Dejar el grupo, abandonar a su prometida Perrie Edwards, ser el primero del grupo en lanzarse en solitario, empezar una relación con la mediática Gigi Hadid… son muchos los ingredientes que le han convertido en uno de los chicos del momento.

It's out now ! #ZAYNBOOK Una publicación compartida de Zayn Malik (@zayn) el 1 de Nov de 2016 a la(s) 9:02 PDT

Pero, ¿cómo ha vivido él todas estas experiencias? Ahora lo sabemos de primera mano porque él mismo ha decidido contarlo en su primera autobiografía que nos ayudará a entenderle mucho mejor.

#Dani Martín: Soñar no es de locos (Javier Menéndez Flores)

Dani Martín suele ser muy hermético con su vida privada pero cuando encuentra alguien con el que se siente cómodo suele abrirse y expresar cómo se siente.

Desde luego, con Javier Menéndez Flores encontró una buena sintonía y tras muchas horas de charla, el periodista pudo dar forma a este libro que nos acerca además de al cantante que primero triunfó con El canto del loco y luego en solitario, a la persona, a la que normalmente nos resulta más inaccesible.

Eso sí, en el prólogo él dejó claro que “esto no es una biografía, me niego a que lo sea. Esto es solo mi pequeño recorrido, lo que he vivido para llegar hasta aquí”.

#The Vamps: Nuestra historia (VV.AA.)

Cerramos igual que como hemos arrancado esta estantería, con la historia de uno de esos grupos jóvenes que han conocido un éxito que ha cambiado radicalmente sus vidas.

Los cuatro chicos de The Vamps nos cuentan cómo lo han llevado ellos y nos descubren anécdotas que pueden llegar a sorprendernos.