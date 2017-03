Análisis de Mass Effect Andromeda

Mass Effect Andromeda nos llega a rebufo de dos RPGS a gran escala lanzados recientemente, Zelda Breath of the Wild y Horizon Zero Dawn. Estos han subido la media de calidad del género en varios puntos, haciendo que 2017 tenga unos estándares de calidad muy altos.

Además de esto, ME Andromeda viene a continuar una de las sagas más valoradas de la última década, con lo que inicia su andadura con un peso añadido. La trilogía del comandante Shepard no dejó indiferente a nadie, y si bien su conclusión no satisfizo a muchos jugadores, el 99% restante estuvo a nivel sobresaliente.

Mass Effect Andromeda abandona a Shepard y su tripulación para mandarnos a un futuro lejano. El nombre del titulo viene de la iniciativa que se ha montado en la Vía Láctea para mandar a 100.000 miembros de cada especie a explorar la galaxia en busca de un nuevo hogar. Cada raza se encargará de inspeccionar una parte de la galaxia, cada una con un "Pathfinder", el líder que dirige la expedición, y nosotros seremos el de los humanos.

Elegiremos ser Sara o Scott, uno de los dos hermanos, según el género que prefiramos, customizando nuestra apariencia como deseemos y de inmediato nos lanzaremos a la búsqueda más allá de las estrellas, pero no se nos va a recibir con confeti, así que deberemos hacer lo posible para mantener a nuestra tripulación a salvo.

Durante la misión nos encontraremos con nuevas amenazas nunca antes vistas, los Remnant y los Kell, que buscan preservar especies gracias a la tecnología los primeros, y destruir todas las demás razas los segundos, así que un camino de rosas no nos vamos a encontrar. Por supuesto que no tardaremos mucho en entrar en conflicto y luchar.

En combate, Bioware ha añadido un par de tácticas inéditas en la saga, como un dash, que te impulsa hacia delante, y un jet pack que te permite llegar a alturas nunca posibles en un Mass Effect, lo que concede mucha más verticalidad a las batallas y a la exploración, además de un nuevo componente estratégico.

Con todo esto, y el disparo desde cobertura estándar, los tiroteos son satisfactorios en su mayoria. Los que no lo son tienen que ver con la inteligencia de nuestros compañeros de escuadrón, que no parecen tener un gran aprecio por sus vidas y se lanzan sin ton ni son hacia los enemigos. Y cuando son derribados, somos nosotros que debemos ir raudos en su auxilio para resucitarlos. Al ser los tiroteos tan numerosos durante el juego, puede ser frustrante hasta cierto punto.

A cambio de esto, el dialogo ha experimentado mejoras, con una rueda de elecciones más diversa. Durante las anteriores entregas, se nos presentaba lo que parecían muchas opciones, pero desembocaban en un ¿Shepard bueno o Shepard malvado?

Esto nos llevaba a elegir todas las respuestas buenas en una partida y todas las malvadas en otra, si queríamos ver los distintos finales o desbloquear su logro particular. La nueva rueda de respuestas tiene más rangos emocionales, y le da más impacto a las reacciones de nuestros interlocutores. Respuestas que parecen no tener peso nos permiten observar cambios significativos más adelante.

Lo malo de tener todas estas conversaciones, es que nos fuerzan a contemplar toda la amalgama de malas animaciones faciales que van con ellas. Se limitan en su mayoria a la raza humana, pero consiguen sacarte de la conversación más de lo que nos gustaría admitir, a pesar del gran trabajo de doblaje realizado (recordad que aquí se mantiene el doblaje inglés). Es difícil tomarse en serio un momento de carga emocional cuando los ojos de nuestro protagonista se mueven como si estuviera colocado, o vemos ciertas expresiones faciales que nos firmaría Chucky, el muñeco diabólico.

Por lo que respecta a los gráficos durante el resto del juego, podemos decir que es visualmente impresionante, los escenarios son detallados y gigantescos, y con docenas de horas en la historia principal aún seguimos viendo parajes que nos obligan a detenernos unos segundos para contemplarlos.

Como contrapunto a esto tenemos que decir que el framerate se resiente durante batallas muy pobladas, y que de vez en cuando vemos a ciertos personajes aparecer de repente delante de nuestros ojos, pero el aspecto gráfico es notable en general.

El sistema de juego nos da multitud de cosas que hacer a lo largo de nuestra misión. Los posibles planetas que servirán de hogar necesitan que los inspeccionemos para encontrar recursos, y todo lo que hagamos en ellos contará para un medidor de viabilidad. Cuantas más misiones completemos, más llenaremos este medidor.

Después de ciertas exploraciones, los planetas se convierten en bases seguras en las que excavar y asentarse. Podemos jugar horas y horas sin tocar la historia principal y sentir que no hemos desperdiciado ni un minuto de tiempo.

Disponemos también de modo multijugador, que vuelve después de Mass Effect 3, y en realidad es muy parecido. Se centra en exterminar oleadas y oleadas de enemigos en escenarios cerrados de mayor o menor tamaño, para lo cual dispondremos que todas las habilidades de nuestros personajes, amén de toda una batería de armamento para llevar a cabo nuestro objetivo.

Estamos seguros que mucha gente esperaba otra clase de modo para compartir con sus amigos, quizás una evolución al duelo por equipos que estamos acostumbrados en otros juegos, algo más competitivo, pero hay que conformarse con estas hordas. Puede que Bioware tenga algo pensado para más adelante, pero esto es lo que hay de salida. Y para los que duden, no hay servidores dedicados, si el anfitrión se desconecta se cambia a otro en la medida de lo posible.

Hay mucho que disfrutar en este Mass Effect Andromeda, una historia intrigante contada en una galaxia muy detallada, con mejores opciones de dialogo, y una infinidad de horas para llegar a completar todo lo que nos ofrece. Sin embargo, por cada cosa buena parece que hay algo que tire de él impidiéndole que llegue al nivel de los tres anteriores, que definieron una generación de consolas.

Las animaciones faciales, los pequeños bugs y problemas de rendimiento son cosas que hay que tener en cuenta también antes de realizar la compra. Andromeda es un buen juego, eso no lo vamos a negar, pero para los que tras cinco años esperaban una continuación al nivel de las protagonizadas por el comandante Shepard, no la van a encontrar aquí.