Se hace viral el monumental enfado de una madre pidiéndole a su hijo que le desbloquee en Twitter

Una mujer se ha hecho famosa en Argentina tras pillarse un monumental berrinche, que ha terminado haciéndose viral, gracias a que su hijo lo grabó con el móvil.

En el vídeo se ve como la señora se pilla un rebote, propio de una niña pequeña, sólo porque su hijo le ha bloqueado en Twitter, que sus razones tendría el chaval, digo yo.

La rabieta y el ofuscamiento de la mujer es tal que hasta le llega a amenazar con una piedra al grito de: ¡desbloquéame! Y, por supuesto, ya le han hecho una cuenta de fans.

Así que esto era el futuro, ¿no? ¡Padres mosqueaos porque nos les sigues en redes sociales!

Lo importante es que esta noticia no trascienda, para que no se extienda y las madres del mundo no tomen ejemplo. ¡Qué no dé ideas! Porque como todas las madres empiecen a manifestarse cada vez que no les agregamos al Facebook, o cada vez que nos dicen que nos abriguemos, o nos pregunten si estamos comiendo bien… ¡Estamos apañados!

Y aquí abro debate, ¿qué preferís? ¿Pasar la vergüencita de que todos vean los comentarios de tu madre sobre tus fotos, dejándote en evidencia con sus emojis mal utilizados… o asumir con entereza que esa mujer te dio la vida y que hay que apechugar?

¿Os imagináis cómo van a venir las madres 2.0? "¡Mira, niño, como me vuelvas a hacer viral te vas a la cama sin hacer un Facebook Live!”.