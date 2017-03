Enrique Iglesias y Katy Perry quieren quitarle el número 1 a Ed Sheeran

Teníamos ganas de que llegara abril: las vacaciones de Semana Santa, los conciertos de Ed Sheeran y Bruno Mars… y, por supuesto, cada sábado, una nueva lista de LOS40, que estrena mes en medio de una gran expectación.

Sí, porque tenemos un líder muy sólido: Ed Sheeran.

Lleva cuatro semanas (no consecutivas) en todo lo alto, algo que no ocurría con una misma canción desde 2014, y no va ser fácil derrocarlo.

Sobre todo cuando falta una semana para que la gira de Divide recale en nuestro país (conciertos de los que LOS40 es la emisora oficial).

Ed Sheeran, en una actuación en la TV italiana el pasado 12 de marzo.

Pero para Katy Perry o Enrique Iglesias, por intentarlo que no quede.

La californiana, gran aspirante al oro la semana pasada, sorprendió a todos dando un paso atrás, hasta la tercera plaza; pero seguro que aún no ha tirado la toalla en su empeño por hacerse con el número 1.

Otro que está al acecho es Enrique Iglesias: Súbeme la radio solo ha necesitado cuatro semanas para plantarse en el #4 de la lista. ¿Será esta su gran semana?

También tienen mucho en juego los tres candidatos, Anne-Marie (telonera de Ed Sheeran), Cali y El Dandee feat Shaggy y el trío valenciano Bombai acompañado de Bebe.

Los apoyos que están recibiendo con #MiVoto40 ya se están contabilizando: veremos si son suficientes para verlos dentro este sábado.

Recuerda que las cuatro horas de programa están llenas de emoción, así que te recomendamos que estés listo desde las 10 (9 en Canarias) para no perderte ni un solo minuto.