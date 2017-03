5 razones por las que Dua Lipa dejó sin palabras a los que fueron anoche a su showcase. 

Ya conocíamos las virtudes del repertorio —aún algo escaso— de la británica Dua Lipa, responsable de un pop fascinante y algo oscuro que potencia con miradas misteriosas desde sus videoclips.

Y, en concreto, del gancho de temas como Be the One o Hotter than hell, dos de las canciones que este miércoles, en Madrid, fueron más aplaudidas durante el showcase que la cantante ofreció para presentar su cada vez más cercano álbum debut ante la prensa.

Lo que no sabíamos es que esta londinense de 21 años es capaz de mantener, en directo, la magia de su voz salpicada de requiebros guturales; que sus temas cobran en esos momentos una oportuna dimensión bailonga y que ella sabe moverse y agitar la melena como si no hubiera mañana.

O que posee una presencia turbadora recorrida por medidas modélicas y que, pese a eso (y a lucir como nadie un minivestido pijo combinando con un choker punk) es capaz de sonreír y hacerte creer que podría ser tu mejor amiga (aunque también quitarte el novio).

Alejandro Gómez Lizarraga / Dua Lipa, rodeada de fans y móviles en su showcase en Madrid

Dicho lo cual, y por si estas cinco razones no fueran suficientes para despertar el interés por esta cantautora (sí, ella también compone), añadir que sus temas certeros (además de los citados, por allí pasaron Last Dance, Blow your mind, Scared to be lonely entre otros) fueron capaz de levantar a un auditorio entre los que se vieron caras conocidas como componentes de Auryn o Sweet California.

Y que prácticamente todos los presentes se quedaron con ganas de más ante una artista que promete dar pronto mucho de qué hablar con su próximo lanzamiento. Y que, además, es educada y agradeció la asistencia de todos en su Instagram.

Un último apunte: la cantante pasará por LOS40 para participar en nuestro TGIF semanal. ¡Estate atento!