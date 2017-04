5 razones para incluir a Future en tu #playlist

Lo apodaron Future porque lo veía como el futuro del rap. Nayvadius DeMun Wilburn ha revolucionado el género, lo ha llevado a lo alto de las listas y a compartir micrófono con Maroon 5, Ariana Grande o Rihanna.

Si te faltan más razones para incluirlo en tu playlist, te damos cinco más:

#1. Es el Jimi Hendrix del rap. “Soy una estrella del rock”, dice Future. Y se comporta como tal. Gafas de sol, esperas interminables, fotos cero… Su máxima inspiración: Jimi Hendrix. Se identifica tanto con el guitarrista de Seattle que le dedica el título de su último álbum: HNDRXX.

#2. Es uno de los responsables de que el trap haya conquistado las listas de éxitos. Se crió en Atlanta, cuna del género, y pasó su infancia en la calle, rodeado de bandas, de droga y de hip hop. Lo mezcló todo y creó su propio sonido. Primero, en mixtapes, y después desde lo alto de las listas.

#3. Es uno de los artistas más hiperactivos que se recuerdan en el hip hop reciente. En 5 años, ha publicado 13 mixtapes y 6 discos de estudio. Sus dos últimos (FUTURE y HNDRXX), con solo una semana de diferencia. Llevamos tres meses de 2017 y él ha sacado ya tres discos.

#4. Es uno de los colaboradores más deseados. Maroon 5, Rihanna, Ariana Grande. No eres nadie si no has hecho una canción con el trapero de moda. En su último disco ha incluido dos colaboraciones: una con Rihanna y otra con The Weeknd.

#5. Las marcas se lo rifan. Future es embajador de Reebok. “A mí la moda me vino de la calle. De estar en la esquina, viendo a los traficantes. De ahí es de dónde he tomado mi estilo, porque de ahí es de donde vengo”, dijo en la presentación de Reebok classics.