Unos World Dance Music Radio Awards memorables

Horas antes de que las puertas del estadio Azteca abrieran sus puertas, decenas de miles de jóvenes (y no tan jóvenes) convertían ya la primera edición de los World Dance Music Radio Awards en, el evento global más importante de la música electrónica.

La ciudad de México se preparaba para vivir una tarde-noche memorable que también lo sería en los 12 países en los que LOS40 está presente y se escucha (y disfruta) World Dance Music: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Nicaragua y, por supuesto, México.

Todo estaba pensado para que el público disfrutara de más de cuatro horas de espectáculo (en vivo en el estadio o en directo a través de la retransmisión online en LOS40) y eligiera, por votación popular, a los mejores Dj's, remixes, nuevos talentos...

Cedric Gervais fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a un show que registró un llenazo histórico en el que la gente no paraba de pasárselo en grande con canciones como With you y que volvería a ser aclamado por su colaboración con Juanes como Mejor Colaboración Latina.

Pero los World Dance Music Radio Awards no son sólo música en directo sino también premios, el reconocimiento internacional del público a sus ídolos y fuisteis vosotros, el público, quienes convertisteis a Seeb en los primeros premiados de la noche recibiendo el premio al Mejor Remix por I took a pill in Ibiza de Mike Posner.

El premio a Mejor Vocalista electrónico fue a parar a manos de Vassy, la australiana se subía por primera vez al escenario y poco después lo volvería a hacer para marcarse un espectacular set en directo: Bad (el hit de David Guetta), Secrets (Tiësto), Nothing to lose,

Alan Walker recogía el testigo en la mesa de mezclas que había dejado Cedric Gervais para volver a poner en pie el estadio Azteca con algunos de sus éxitos que han triunfado a nivel internacional y que le han convertido en el Mejor Nuevo Talento del año.

Pinchando temas como Alone, Faded, un remix de Hymn for the weeknd o su tema Back to beautiful junto a Sofia Carson, el DJ y productor noruego-británico se metió al público en el bolsillo.

Mientras el público reponía fuerzas tras esta sesión, Galantis se alzaban como ganadores del premio a la Mejor Canción Dance gracias a su tema No money, Nervo recogía el premio a la Mejor Fiesta DJ y Steve Aoki hacía lo propio junto a un grupo de Lucha Libre AAA convertido en el ganador al Mejor Documental EDM.

Nervo fueron las siguientes protagonistas de los World Dance Music Radio Awards revolucionando el estadio Azteca con su música, su peculiar estilo y su "Hola cabrones".

Revolution, Let's talk about sex, You're gonna love again, Don't let me down (The Chainsmokers) o el remix de Let me love you fueron algunos de sus temas más aclamados de la noche.

Steve Aoki se envolvió en la bandera mexicana para ofrecer un set espectacular y lleno de contrastes que demostró, como quedó claro en los World Dance Music Radio Awards, que el mundo no gira sino que lo mueven los DJ's.

Back 2 u, Smells like teen spirit remix, Just hold on, We are legend, Pursuit of happiness o Boneless fueron algunos de los hits que el estadounidense pinchó en lo que ya era una noche para el recuerdo.

Con el listón casi en lo más alto, David Guetta volvió a demostrar porqué año tras año es uno de los más grandes DJ's de todo el mundo.

Poco antes había recogido de manos de Cedric Gervais el premio al Mejor DJ Electro House e hizo honores al galardón con temazos como Bad, Starboy (The Weeknd), Love is gone, Shot me down o Love don't let me go.

The Chainsmokers consiguió el premio a la Mejor Canción Trending presentado por Vin Diesel y con el que encaramos la recta final de un show épico.

Martin Garrix fue el encargado de ponerle la guinda al pastel de los World Dance Music Radio Awards.

El DJ y productor neerlandés, recién nombrado Rey de las redes sociales y Mejor DJ del Año, ofreció un espectáculo de sonido (Animals, Scared to be lonely, Waiting for tomorrow o Together) y luces en un estadio Azteca abarrotado que se dejó la voz cantando y gritando, las suelas de los zapatos bailando y las huellas de los dedos a base de aplaudir.