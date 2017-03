Enséñanos cómo bailas a Leiva y gana merchan y entradas especiales para sus conciertos

El pasado 24 de marzo Leiva publicó el vídeo del tema La lluvia en los zapatos, sin duda el clip más bailongo de su trayectoria y una divertida mirada al pasado.

¿Todavía no lo has visto? Pues ahora no tienes excusa, porque es la puerta al concurso que queda inaugurado este jueves, 30 de marzo, a las 16.00, hora peninsular. Y que te permitirá ganar packs de merchan premium del artista que incluyen, entre otras muchas cosas, 'golden tickets' para sus conciertos en ocho ciudades (*mira al final de la noticia en qué consiste el pack completo).

¿Y qué hay que hacer para optar al premio? Es muy sencillo: tienes que grabarte en vídeo, solo o compañía, replicando parte de la coreografía que aparece en el clip La lluvia en los zapatos y compartir a continuación tu grabación en Facebook o Twitter con el hashtag #LaLluviaenMisZapatos. ¡Los mejores y más originales tienen premio!

La promoción termina las 23.59 (hora peninsular) del 6 de abril de 2017.

¿Necesitas inspiración? ¡Echa un ojo a estos GIF!

El premio

En concreto, los participantes podrán aspirar a uno de los 10 packs especiales que contienen una púa, un mechero, un cómic y unGolden Ticket que da derecho a una entrada para dos personas, así como acceso a la prueba de sonido, de uno de los conciertos que el artista ofrecerá en estas fechas*:

22 de abril: Hospitalet

2 de junio: Jaén

16 de junio: Murcia

23 de junio: Sevilla

30 de junio: Gijón

1 de julio: León

7 de julio: Almendralejo

13 de julio: Valencia

* El premio no incluye traslados al concierto ni alojamiento.

¿A qué esperas para participar?