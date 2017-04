¿Por qué a Rihanna le gusta tanto el agua?

Le encanta Instagram, la moda, cambiar de look y fumar pero hasta hace poco no nos habíamos dado cuenta de que a Rihanna le encanta el agua y no precisamente para beber.

Junto al líquido elemento, la cantante de Barbados ha sido capaz de crear verdaderos momentos icónicos que se recordarán en la industria de la música, de la moda y, recientemente, del cine y la televisión.

Porque todos estábamos esperando para poder ver como Rihanna recreaba la famosa y clásica escena de la ducha que Alfred Hitchcock inmortalizó en Psicosis y que ha sido recreada con la intérprete para un episodio de la serie Bates Motel.

Su actuación, más allá de si fue buena o mala (cada crítico y cada persona tendrá una opinión), va a quedar para siempre en el recuerdo por su sorprendente giro de acontecimientos.

Y gracias a ella hemos descubierto que Rihanna se mueve como pez en el agua y nunca mejor dicho...

Y si no nos crees, ¡Mira, mira!