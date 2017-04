La niña de Sia debuta en el cine (como esperábamos)

Cuando vimos el primer vídeo de Sia en el que aparecía una niña bailando que llevaba su misma peluca, nos quedamos alucinados y eso que había mucho más por llegar.

Ya entonces nos llamó la atención la gran capacidad que tenía aquella chica para transmitir emociones tan solo a través de su cara.

Su colaboración con la cantante australiana se hizo habitual y se convirtió en su musa e imprescindible. Y su nombre, Maddie Ziegler, dejó de ser desconocido.

Muchos tenían claro que esta niña de enorme talento iba a terminar desarrollando su gestualidad en el cine y así ha sido.

A sus 14 años debuta con The book of Henry una peli en la que da vida a Christina, una chica que sufre abusos por parte de su padrastro, comisionado de la policía.

Encuentra consuelo y ayuda en sus vecinos de al lado: Henry Carpenter (Jaeden Lieberher), de 12 años, y su madre (Naomi Watts).

Ziegler tiene sólo 14 años pero ya cuenta con un amplio curriculum porque, aparte de ser la niña de Sia, es una coreógrafa reconocida, habitual en los ‘talent show’ televisivos en los que ha participado como jurado (sí, no como concursante) e, incluso, ha escrito un libro.

En esa biografía que decidió escribir hablaba de su madrina. “Antes de conocer a Sia decía sí a muchas cosas que no quería hacer porque pensaba que tenía que hacerlo, no quería defraudar a nadie”, reconocía en sus páginas, “Sia siempre me dice que tienes que tener tiempo libre, dar un paso atrás y apreciar el momento”.

No parece que le haya mucho caso a la cantante porque lo cierto es que la joven no para. Ahora también podremos verla en la gran pantalla.

Lo que no sabemos todavía es si su nueva amiga, Millie Bobby Brown, la niña de Stranger Things, le ha dado algún consejo.