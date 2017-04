Katy Perry se ‘encadena’ al número 1 de LOS40

Ha tenido que ser una artista del peso de Katy Perry la que desaloje del número 1 a Ed Sheeran, que lo había ocupado cuatro semanas (no consecutivas) con Shape of you.

Aunque su leve retroceso la semana pasada llenó de inquitud a los KatyCats, la reina de Twitter ha logrado por fin situar Chained to the rhythm en el puesto de honor de la lista más influyente de España.

Con un claro toque ochentero, se trata de un tema concebido para arrasar: entre sus autores está, además de Katy y Skip Marley, la mismísima Sia y el sueco Max Martin, rey Midas de la producción.

Su espectacular vídeo está rodado en Valencia, sí, pero en la Valencia californiana: así se llama la localidad (a 30 km de Los Ángeles) donde se ubica el parque de atracciones Six Flags Magic Mountain, famoso por sus múltiples montañas rusas.

Este exitazo puede ser también el trampolín para Skip Marley, uno de los muchos nietos del legendario Bob Marley (recordemos que tuvo al menos 12 hijos), y, por cierto, no el único que se dedica a la música.

Daniel Bambaata Marley (hijo de Ziggy), Jo Mersa, Biggz General y KJ Marley son otros nietos del icono del reggae que han publicado singles o mixtapes en los últimos tiempos, como destacó un artículo publicado en Rolling Stone.

Para los interesados en bucear en el árbol genealógico del clan Marley, diremos que Skip es hijo de Cedelia, la hija mayor de Bob y Rita Marley.

Skip Marley y Katy Perry, en una actuación en directo.

En fin, todo llega: los KatyCats por fin pueden respirar tranquilos. Su diva encabeza la lista de LOS40 esta semana. ¡Enhorabuena!