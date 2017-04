Jennifer Lawrence continúa su historia de amor más duradera

La actriz Jennifer Lawrence y la casa de modas Dior llevan enfrascadas en un idilio que dura ya años. Cinco exactamente.

La maison francesa tiene nueva directora creativa, Maria Grazia Chiuri, pero no por ello va a prescindir de una de sus embajadoras más rentables hasta la fecha.

Jennifer Lawrence protagoniza la última campaña de la firma y en ella luce la camiseta que ya se ha convertido en un indispensable de las mujeres de bandera.

Bajo el lema “We all should be feminists” (Todos deberíamos ser feministas) Dior se ha encontrado con uno de esos éxitos virales que hacen que las firmas de lujo se mantengan a flote.

Todo el mundo quiere la camiseta de la primera y Jennifer Lawrence la lució primero.