8 canciones nuevas que tienes que escuchar antes de que termine marzo

¿Se te ha hecho largo el mes de marzo? Pues abril ya está a la vuelta de la esquina y te proponemos ocho nuevas canciones para darle la bienvenida y, de paso, actualizar tu playlist.

La nueva colaboración de Calvin Harris y Ariana Grande (giro musical incluido), la última canción protesta de Kendrick Lamar o el más reciente lanzamiento de Selena Gomez, entre las novedades.

Calvin Harris - Heatstroke

Con su último lanzamiento, Calvin Harris le ha dado una vuelta a su estilo. En un ejercicio de renovación, el dj y productor escocés se entrega a un sonido más funk y contemporáneo para el que ha contado con estrellas como Ariana Grande, Young Thug y Pharrell Williams. El buen rollo está servido. ¿Conseguirá convertirse en uno de los temas del verano?

Kendrick Lamar - Humble

El rapero de Compton acaba de lanzar su nuevo vídeo, Humble, en el que Lamar se rebela contra la Iglesia católica vestido de sacerdote y parodia episodios bíblicos como La última cena. Humble (Humilde) es una crítica y una llamada de atención que supone el avance de su nuevo disco tras To Pimp a Butterfly (2015).

Adrián Rodríguez y Juan Magan - Love Me Again

El cantante y actor Adrián Rodríguez se alía con el creador del electrolatino para su nuevo tema. Latin urban con un estribillo demoledor que podría ser una de las canciones de la primavera. Aún no hay videoclip pero ya puedes escuchar el tema aquí:

Xriz y Ana Mena - No soy el mismo

El artista canario Xriz cuenta con la dulce voz de Ana Mena para dar forma a este tema que aborda el desamor y cómo la distancia llega a destruir las relaciones. Échale ya un vistazo a su recién estrenado vídeo.

alt-J - In Cold Blood

Los británicos estrenaban su nueva canción esta semana en LOS40 Trending, el programa de Arturo Paniagua. El tema es una delicia de indie pop que insufla infinitos estilos y ritmos, lo que la hace tremendamente adictiva.

The Kooks - Be Who you are

La banda británica The Kooks vuelve en mayo con un disco de grandes éxitos (The Best Of… So Far) que incluye dos temas nuevos, entre ellos este Be Who You Are. Si te gustan Luke Pritchard y su banda, estarán este verano en el Festival Dcode.

Selena Gomez - Only You

La estrella del pop versiona este clásico de Yazoo para la banda sonora oficial de 13 Reasons Why, la nueva serie de Netflix. El resultado es alucinante.

Bely Basarte - Free Fallin'

La cantante y youtuber Bely Basarte nos regala versiones increíbles cada pocos días. Ahora revisita este clásico de Tom Petty con su estilo cercano y personalísimo.