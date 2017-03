Lo nuevo de Jamiroquai y Niños mutantes, estrenos de la semana

Jamiroquai vuelve este viernes con su octavo álbum de estudio. Jay Kay y compañía vuelven a la pista de baile con Automaton, su álbum más disco desde A Funk Odyssey (2001).

Las bolas de discoteca la llevan desde marzo por el mundo en una gira que en noviembre les traerá a Madrid.

Lo nuevo de Jamiroquai es uno de los estrenos más esperados esta semana, pero no es el único. También podrás encontrar...

Niños mutantes – Diez

Como terapia para superar los problemas… tocar. Ese es el lema de los de Granada, que vuelven después de superar una crisis tras 20 años de carrera. Pura vida es el primer avance:

Goldfrapp – Silver eye

El dúo inglés vuelve con su séptimo disco. La imagen es española: Alison Goldfrapp se trasladó a Fuerteventura para las imágenes del disco. Abruptos acantilados, dunas desérticas, cielo azul… con acento español. Anymore es el primer single:

Nelly Furtado – The ride

Pipe Dreams es el primer single del sexto álbum de estudio de la canadiense. Los 12 temas del álbum han sido producidos por John Congleton (St. Vincent, Explosions in the Sky).

Bob Dylan – Triplicate

El disco número 38 del de Minnesota. Dylan y la banda que lo acompaña en las giras se reunieron en los estudios Capitol de Hollywood para grabar 30 temas seleccionados de compositores americanos clásicos. I could have told you es el primer adelanto.

Antonio Carmona – Obras son amores

Tercer álbum en solitario del líder de Ketama. Los 11 temas del disco han sido compuestos por Antonio Carmona, que ha contado en algunos con la colaboración de compositores como Alejandro Sanz. Mencanta es el primer single:

50 Cent Best Of

Curtis Jackson fue descubierto por Eminem y se convirtió en uno de los raperos con más éxito. Ahora cuenta su historia en este recopilatorio. Reúne todos los álbumes que grabó entre 2003 y 2009.

Amparanoia – El coro de mi gente

Amparanoia celebra sus 20 años de carrera con este disco que ha grabado rodeada de amigos, como el primer single, en el que canta con Macaco:

Neil Diamond – The 50th Anniversary Collection

Solitary Man cumple 50 años, los mismos que lleva Neil Diamond sobre los escenarios. Para celebrarlo, publica este álbum recopilatorio que incluye el libreto original.

Cosmen Adelaida – Dos caballos

Los madrileños publican su tercer disco. Dos caballos está producido por Paco Loco y profundiza en los matices más oscuros y psicodélicos de su estilo. Contra la pared es el primer adelanto.