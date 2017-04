¿Estás ‘pimpin’? ¿‘Joseas’? Un diccionario para saber WTF dicen los artistas de trap españoles

En poco tiempo, la música trap no solo ha salpicado musicalmente las producciones de las grandes estrellas del pop actual, desde Rihanna a Beyoncé. Además, se ha convertido en el exponente de una nueva poesía genuina, narcotraficante y brutal.

Incluso, violenta y sexista. Pero tan auténtica, novedosa y descarnada que merece la pena una escucha.

Entre sus características, un spanglish que hace que C. Tangana explique que está "todo el día working, sin descansar" (en Antes de morirme) o que Las VVitch, herederas en clave feminista de las letras de Nicki Minaj, aseguren que "Yo no soy tu bitch".

Instagram / @c.tangana / C. Tangana

Y decenas de nuevos términos que crecen en el 'guero' (barrio), muchos relacionados con las drogas y el trapicheo, y algunos provenientes, además del inglés, del árabe, del caló o de la jerga carcelaria.

A continuación, 12 palabras esenciales para entender las canciones de artistas y grupos como La Zowi, Yung Beef, su antigua banda PXXR GVNG, Pimp Flaco...

BRICKS. Paquete de droga.

Ej: "Mira mi coro, to's con los bricks", canta Hwoarang en TJ Detweiler.

FEKA. Pringao, tonto. También se utiliza para lo mismo 'Goofy', 'Lileta' y 'Flanagan'.

Ej: "To el mundo sabe que lo que tu ere un feka", encontrarás en la canción Voy flexy, boys de Pimp Flaco ft. Kinder Malo



FLEXY. Algo así como guay, cómodo, con dinero, deslumbrante. Y listo para vacilar.

Ej: "Quieren j*derme porque voy to flexy c*brón", en el tema Voy flexy, boys de Kinder Malo ft. Pimp Flaco.



GYAL (Postura) Relativo al twerking y a los movimientos traseros del dancehall.

Ej: "A quién quieres engañar con esa pose gyal", en Tentación de Agorazein.



HOES. Prostitutas.

Ej: "Random Hoe pero ninguna como yo", en Random Hoe de La Zowi.



JOSEAR. Buscarse la vida (y, posiblemente, trapicheando).

Ej: "Ya paso de josear, quiero ser rapero", en Pimpin de PXXR GVNG.

LACHE. Vergüenza y término aún vigente en algunas comunidades autónomas.

Ej: "Sus beefeos me dan lache", en el tema Pxxrin de PXXR GVNG.

MOLLY. MDMA, éxtasis.

Ej: "Comiendo molly como pica-pica", de La Zowi en Baby, come n get it.



PIMPIN. Viene de pimp, que en inglés significa proxeneta. Hacer pimpin es chulear.

Ej: "Yo soy un pimp, ellas matan por mí (...) estás pimpin", en Burgundy de PXXR GVNG.

RAXET. Chavala de barrio que "combina ropa del Bershka con imitaciones de las grandes marcas. Al sentirse excluida en el sistema en el que vive, se preocupa más por tener las uñas bien hechas que por votar en las elecciones", explicaba La Zowi hace unos meses.

Ej: "Tengo raxets muy monas, nos ponemos coquetas" canta La Zowi en Baby, come n get it.

Instagram / @lazowi

SNITCHI. Chivato/a, que habla de más sobre los demás.

Ej: "Escandaloso, es una chivata, es una snitchi, no la dorada", de Cecilio G en Gucci Shanna.

TOYACO. Palabra despectiva para denominar a los que van de b boys o raperos porque está de moda, pero no porque lo sean de corazón.

Ej: "Te veo, me haces reír, toyaco, el arroz se te ha pasao", canta Bad Gyal en Mercadona.