Invita a tus amigos a jugar a Battlefield 1

Compartir las partidas multijugador en Battlefield 1 va a ser más sencillo que antes gracias a la iniciativa de DICE Premium Friends que nos permitirá compartir nuestro contenido extra (mapas, armas...) con otros jugadores que no los tengan.

Para disfrutar de esta posibilidad e invitar a nuestros amigos a jugar sólo hace falta tener Premium Pass lo cual permitirá crear partidas donde todos podrán jugar a todos los mapas independientemente de si tienen todo el contenido Premium o no.

Con Premium Friends, tendrás acceso a más contenido, ya sea en las épicas batallas a través del fiero horno de las Colinas de Verdun o en la bella campiña francesa de Soissons, y todo el resto de contenido del último DLC temático del ejército francés: Battlefield 1 They Shall Not Pass.

Los jugadores que tengan Premium Pass podrán activar la modalidad Premium Friends durante el próximo Battlefest que comenzó el 30 de marzo.