Nintendo Switch sí puede jugarse en el avión

En Estados Unidos y Reino Unido, por citar un par de países, han establecido la prohibición de volar con tablets, libros electrónicos, phablets y ordenadores a bordo si el vuelo proviene de países como Egipto, Turquía, Líbano, Jordania, Tunez y Arabia Saudí, prohibición que ha logrado sortear Nintendo Switch.

La consola portátil de Nintendo tiene uno de sus principales atractivos en su portabilidad que nos permite continuar nuestras partidas a videojuegos triple A fuera de casa sin tener que depender de una tv gracias a su pantalla de 6,2 pulgadas.

Y, precisamente, ha sido su tamaño reducido lo que ha evitado que las autoridades la incluyan dentro de los dispositivos electrónicos que deben viajar dentro de las maletas.

En Estados Unidos la normativa no termina de estar del todo clara ya que hasta el pasado 3 de marzo Nintendo Switch no había visto la luz y, por lo tanto, no había sido incluida en la prohibición.

Otras consolas como Nintendo 2DS, Nintendo 3DS o PlayStation Vita si que pueden llevarse en estos vuelos.