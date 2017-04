Bruno Mars decepciona (a algunos) en su fiesta de Madrid

Esta es la gran semana de Bruno Mars en España que esta noche dará un primer concierto en el WiZink Center de Madrid y el viernes repetirá en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Las entradas se agotaron hace meses y son muchos los que se han quedado con ganas de verle aunque algunos aprovecharon la oportunidad de acercarse al cantante en una fiesta que se organizó en Madrid este sábado en la que se aseguraba su presencia.

No se decía nada de que fuera a dar un concierto pero muchos de los que pagaron entre 60 y 120 euros por estar esa noche ahí, esperaban que se cantara algo. Y lo hizo, cogió el micrófono para interpretar algunos fragmentos de tres de sus temas, como señala El Mundo.

"Tuve la suerte de, a última hora, estar cerquita y tener a un artista internacional que actúa en la Super Bowl como es Bruno Mars, uno de mis cantantes favoritos, para mí fue como si hubiera ido Mariah Carey o Britney Spears", confiesa la cantante Natalia que fue una de las invitadas.

Muy cerquita de @brunomars ❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Natalia Rodriguez (@nataliaoficial) el 1 de Abr de 2017 a la(s) 5:36 PDT

El escenario era una mesa de pinchar "y él con el micrófono se puso a cantar y a hacer que le siguiéramos", cuenta.

Claro que a algunos les supo a poco teniendo en cuenta el dineral que habían pagado y la larga espera que tuvieron que esperar para acceder al local como señala Europa Press. Hasta las 2.30 de la mañana no hizo acto de presencia sobre el escenario.

También hubo descontento entre los que estaban en pista porque piensan que Bruno Mars pasó la noche alternando con los vips que habían pagado por un reservado o habían sido invitados.

"Eso no es verdad, para nada", asegura Natalia, "no tuvimos acceso a él, nadie. Ni de coña, ni hablar, ni hacerse fotos... ojalá, me hubiera gustado darle un achuchón".

Entre los rostros conocidos, como señala jenesaispop estaban, además de Natalia, cantantes como Gemeliers, DVicio o Marlon, actrices como Ana Fernández o Berta Vázquez y celebrities como Eugenia Martínez de Irujo.

Que chicos tan tan majos 😄 @dvicio Una publicación compartida de Natalia Rodriguez (@nataliaoficial) el 2 de Abr de 2017 a la(s) 6:54 PDT

Los clubes de fans del hawaiano han animado a los que estuvieron en la fiesta y se sintieron defraudados a que firmen una hoja de reclamación. Natalia lo entiende porque a lo mejor hubo falta de información pero "yo tenía bastante claro que no iba a dar un concierto", asegura, "si lo veo bien y si no lo veo pues no pasa nada, yo estaba bien informada".

Después de saber lo ocurrido en Shôko con Bruno, desde aquí, animamos a todos los fans afectados a poner una hoja de reclamación. — Bruno Mars Spain (@brunomarspain) 2 de abril de 2017

Pese al revuelo las ganas que hay por verle en directo no han menguado y son miles los que van a disfrutar esta semana de Bruno en directo. Desde luego, los que hay que llevan un tiempo acampados para no perderse detalle.