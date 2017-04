Dos ancianas gallegas se encuentran marihuana plantada en su huerto y se convierten en estrellas de YouTube

Los hechos sucedieron en San Sadurdiño, un pueblecito de A Coruña.

Las dos mujeres, llamadas Maruxa y Carmiña, están grabando su huerto, para un proyecto del ayuntamiento, y de repente se encuentran una planta que no saben qué es.

¡Al darse cuenta se empiezan reír!

Maruxa y Carmiña, a la que llamaremos a partir de ahora Carmiña Ordoñez, empiezan a tener un ataque de risa tal, que la verdad me ha hecho pensar en la potencia de esa marihuana, que de sólo mirarla ya te pone fino.

Las señoras empiezan a soltar bromas como: “ahora vamos a ir presas como la Pantoja” “¿Esto se fuma o se esnifa?” “Tengo el tena lady on FIRE”… ¡Vale, esta última me la he inventado yo!

Pues bien, estas dos mujeres son estrellas virales y el video en el que se ve su reacción ya tiene decenas de copias por la red, acumulando en total varios centenares de miles de visitas.

Y todo esto coincidiendo con el último programa de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’. ¡Llega la revolución de la senectud!