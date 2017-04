Sexy Zebras vuelven eléctricos como esperabas con “Yeah”

Este lunes, a partir de las 23 horas -22 en Canarias-, en LOS 40 Trending te voy a poner por primera vez “Yeah”. Se trata de un calambrazo rockero y explosivo con el que los Sexy Zebras empiezan a mostrar su nuevo disco.

Esta gran travesura de nuestro rock lleva tiempo en sus cabezas, mucho antes de la publicación de su debut, Volvamos a la selva. Fue entonces, en 2013, cuando les vi por primera vez en directo, y desde aquella noche sabía que algo bueno les esperaba estos tres tipos deslenguados, chulos y casi biónicos del barrio de Hortaleza (Madrid).

El escenario, donde un artista debe demostrar su valía, es donde estas tres malas bestias se convierten en una maquinaria salvaje y sudorosa que rinde homenaje a ese rock garagero y brutote que tampoco hace ascos a las buenas melodías vocales y los estribillos pegadizos. ¡¡Biffy Clyro, echaos a temblar!!

El otro día hablaba con ellos y me contaban sus aventuras por España, México y Estados Unidos, lugares que formaron parte de la gira que hicieron durante el año pasado. Fue agotador, según me cuentan. Muchas horas de carretera, rock y poco descanso, algo que describen como una experiencia alucinante en la que eran Sexy Zebras frente a un público exigente, al que evidentemente se terminaron ganando. Todas esas experiencias vitales forman parte de un disco que me definen como ambicioso, y con el que quieren seguir sumando seguidores.

Sexy Zebras debutando en las sesiones Audiotree, grabadas en Chicago.

“Yeah” es el primer adelanto del tercer disco del grupo, cuyo título sé pero aún no puedo desvelar. Eso sí, os aseguro que Gabi, Jose y Samu han mantenido el listón (e incluso se han superado) tras haber llamado a su anterior trabajo Hola. Somos los putos Sexy Zebras.

Ya os dije, estos tipos no se andan con chiquitas. Este martes además se estrenará el videoclip de “Yeah”, y en próximas semanas podréis ir descubriendo más canciones de ese nuevo trabajo, que verá la luz en unas semanas.