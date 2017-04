La encerrona Gemelier

Este domingo tenía un objetivo: Grabar un reportaje sobre los fans que acampaban a las puertas del Wizink Center esperando por el concierto de Bruno Mars y el resultado ha sido un reportaje sobre Gemeliers.

Me dirigí al pabellón esperando que hubiese suficiente gente que pudiera darme juego para grabar algo guay, y a medida que me acercaba no podía creerme mi suerte. Miles de personas colapsando la plaza.

A medida que me acercaba, mi cara de felicidad se fue avinagrando porque todos aquellos miles de personas no esperaban a Bruno Mars. Era un ejército de chicas adolescentes esperando por los Gemeliers.

-¿Y los fans de Bruno? –Pregunté a unas chicas.

-¡Están allí! – Y señalaron a una sombría y apartada esquina en la que no había más de quince personas sentadas sobre un par de esterillas.

Antes de poder asimilar la decepción de tener tan poca gente con la que hacer el reportaje, me vi envuelto en una espiral de acné, brackets y pancartas que no me dejaban moverme.

Más de cincuenta adolescentes se agolpaban y jaleaban en torno al micro de LOS40 gritando que las entrevistara, y claro, ante esa situación no te queda más remedio que darles lo que piden. Frente al ataque de las hormonas, la única opción es rendirte. Y esto fue lo que pasó: