¡La gran semana de Cali & El Dandee, Kaleo y Katy Perry!

Abril no pudo empezar mejor para Katy Perry, nueva reina de la lista, y para otros artistas que el pasado sábado tuvieron una presencia destacada en el chart.

Es el caso de los islandeses Kaleo, que parecen empeñados en hacer justo lo contrario de lo que dice su canción Way down we go: ellos van para arriba, y de hecho con más energía que nadie, puesto que fueron la subida más fuerte de la semana (#10 +7).

Esta semana los tres candidatos quedaron satisfechos: Cali & El Dandee feat Shaggy (entrada más fuerte, al #30), Anne-Marie (#33) y Bombai ft Bebe (#35) se abrieron paso entre las 40 canciones más importantes del país.

La británica Anne-Marie consigue de ese modo hacer doblete, ya que su tema junto a Clean Bandit, Rockabye, aún sigue con nosotros (#22).

Por su parte, el también británico Rag'n'Bone Man consigue el nuevo récord de permanencia con Human: 20 semanas en lista, ahora en el #28.