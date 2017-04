¿Aún no conoces a los actores que han cautivado a Selena Gomez?

Si ya sabíamos que Selena Gomez se siente como pez en el agua delante de las cámaras, tras ver 13 Reasons Why podemos decir que también está a gusto detrás.

La cantante de Hands To My Self ha demostrado que no se le da nada mal producir y prueba de ello es la nueva serie de Netflix sobre el suicidio de una adolescente.

La serie ha cautivado al público y gran parte de este mérito lo tienen sus dos protagonistas principales: Dylan Minnette, que da vida Clay y Katherine Langford, que se pone bajo la piel de Hannah.

Dylan y Katherine, ambos de veinte años, tienen un futuro prometedor y ¡no nos extraña! Apadrinados por la serie de Selena Gomez, posiblemente se conviertan en las nuevas caras de Hollywood. ¿Quién sabe?

