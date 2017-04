'Big Little Lies', la serie que remueve conciencias

Este lunes 3 de abril, HBO puso punto y final a su ficción revelación de 2017: Big Little Lies. Quizá sea precipitado catalogarla desde ya como un éxito rotundo, pero me voy a tomar esa licencia por ahora.

Esta miniserie de 7 capítulos aterrizó el pasado 19 de febrero en la parrilla del titán audiovisual y en nuestro país gracias a HBO España. Lo hacía bajo la influencia de los que ya la proclamaban como la nueva Mujeres desesperadas y la desidia que despertaba un elenco tan repleto de estrellas. Yo me identificaba con este segundo grupo, pero me equivoqué.

Tras ver los siete únicos episodios de los que consta Big Little Lies tengo los argumentos suficientes para decir que esta ficción 'Made in USA' es oro. Pero ojo, porque no es una obra maestra y probablemente en un año, tras los premios pertinentes, quede relegada al absoluto olvido.

Ahora bien, ¿por qué hay que, mínimo, darle una oportunidad a Big Little Lies? Estos son los argumentos irrefutables que corroboran el buen hacer de la última joya de HBO

El punto de partida de la serie es un asesinato, pero tomándose la molestia de romper todos los esquemas habidos y por haber. Y es que Big Little Lies juega con la identidad del asesino y la víctima hasta el último minuto.

Prepárate para enamorarte de cinco mujeres excepcionales. Madeline (Reese Witherspoon), Celeste (Nicole Kidman), Jane (Shailene Woodley), Bonnie (Zoe Kravitz) y Renata (Laura Dern) son las cinco madres coraje que dan sentido a Big Little Lies. En mi caso, como fan incondicional de Una rubia muy legal conecté al instante con el personaje de Witherspoon. Sin embargo, a medida que avanzaba la historia fui rindiéndome a cada una de las arrolladoras personalidades de ellas y su particular 'Girl Power'.

Madres guerreras con hijos que desearías que fueran tuyos. No importa si el gusanillo de la paternidad/maternidad no ha llamado a tu puerta, si conoces a los niños de Big Little Lies ese instinto despertará al instante. El adorable Ziggy, la deslenguada Chloe o los gemelos Wright…con cualquiera de ellos te sonará el reloj biológico.

Las apariencias engañan y más si tienes pasta. Big Little Lies te lleva a Monterey para enseñarte la clase alta de la localidad sin complejos y sacando los trapos sucios al postureo estadounidense, sin tener reparos incluso en mostrar el lado más amargo de la violencia de género. Las miserias de la especie en un relato único.

En definitiva...Big Little Lies adquiere la categoría de placer culpable, pero con un gusto exquisito. La forma perfecta de remover conciencias y darle un toque de atención al machismo más clásico.