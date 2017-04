¡Shakira, Pitbull & J Balvin, Jason Derulo y James Arthur pueden petarlo este sábado!

Mientras muchos de vosotros ya estáis pensando en las vacaciones de Semana Santa, varios artistas tienen la mente puesta en este próximo Sábado de Pasión, fecha en la que podrían ingresar en la lista de LOS40 con sus nuevos singles.

Shakira es la primera de los dos artistas colombianos que parten como candidatos.

A la espera de un nuevo álbum —el último apareció en 2014—, la de Barranquilla se ha dedicado en los últimos meses a darle duro a las colaboraciones: primero el pasado verano con La bicicleta, a dúo con su paisano Carlos Vives, y este invierno con otro parcero, Maluma, en ese temazo titulado Chantaje.

Tras acompañar más recientemente a Prince Royce y Black M, por fin parece que tenemos un anticipo de lo que podría ser ese esperadísimo disco, y es Me enamoré, que este viernes se estrenó en LOS40 y que ya opta a entrar en lista.

#MiVoto40Shakira es el HT que debes usar para hacer que entre.

El otro colombiano que parte como aspirante es J Balvin, al que tenemos actualmente en el chart con Sigo extrañándote (#15); de modo que si entrase con su nuevo tema podría hacer doblete.

Recordemos que actuará el 21 de mayo en Barcelona y el 22 en Madrid.

La canción en cuestión es Hey me, en su versión en español, y se trata de un dueto con Pitbull en el que colabora la exFifth Harmony Camila Cabello.

Está incluida en la banda sonora de la nueva película de la saga The fast and the furious: A todo gas 8.

Para dar paso al hombre con el pelo multicolor y sus amigos usa en Twitter el hashtag #MiVoto40Pitbull.

El tercer candidato no viene de Colombia sino de Florida (EEUU): Jason Derulo.

El fenomenal cantante y excelente bailarín regresa acompañado de la explosiva Nicki Minaj y Ty Dolla Sign con Swalla.

Con un vídeo muy refrescante, podría entrar en la lista si recibe apoyos suficientes con #MiVoto40JasonDerulo.

Y cerrando el elenco de aspirantes, una de las mejores voces del pop actual: el británico James Arthur.

De niño conflictivo que creció en una familia desestructurada a estrella de la música, James despuntó como ganador de The X Factor y su sencillo Impossible fue un número 1 mundial en 2012.

El tema que nos presenta ahora se titula Safe inside, que él mismo ha coescrito y que define como una de sus canciones más personales.

#MiVoto40JamesArthur es la llave a la lista. ¡Suerte a todos!

