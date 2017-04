Irene Junquera y otras presentadoras que ficharon por la competencia

El de Irene Junquera es uno de esos rostros (y voces) que no dejas de ver en televisión a todas horas y gracias a su popularidad y a su talento ha seguido el camino de otras presentadoras de Atresmedia: fichar por la competencia.

La madrileña cambia El chiringuito de Jugones y Zapeando de La Sexta por un programa en el grupo Mediaset que aún está por determinar (aunque todos los rumores señalan que se trata de All you need is love en Telecinco).

Irene Junquera no ha sido la primera (ni probablemente será la última) que cambia los colores y las cámaras del grupo de San Sebastián de los Reyes por los colores y las cámaras del grupo de Fuencarral.

Sara Carbonero, Lara Álvarez, Pilar Rubio, Tania Llasera, Patricia Conde o hasta la mismísima Ana Rosa Quintana, por citar sólo algunos ejemplos recientes, han hecho su mismo camino.

All you need is love recoge el espíritu de aquel mítico Lo que necesitas es amor (¡qué tiempos en los que nos emocionábamos de ver aquella caravana!).

Este programa pone de manifiesto la popularidad que están teniendo otros dating-show desde hace años como First dates, Granjero busca esposa, Mujeres y hombres y viceversa, Casados a primera vista...