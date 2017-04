El reality de los Cyrus que no te esperabas

No hay duda de que las Kardashian son la familia que reina en los realitys (con permiso de las Campos), pero su trono podría peligrar: los Cyrus también tendrán su propio espacio televisivo.

El canal estadounidense Bravo emitirá el primer reality de la familia de Miley Cyrus, pero alejado de contar el día a día de la familia se centrará en la decoración de casas.

Ni Miley, ni Noah ni Billy serán los protagonistas de este espacio. La madre de Miley, Tish, y su hermana mayor, Brandi, serán las estrellas del reality.

Madre e hija se enfrentarán en cada episodio por conseguir la mejor propuesta de decoración al cliente. De ahí sale el nombre del programa: Cyrus vs Cyrus: Design and conquer.

El programa está grabado en Nashville (Tennessee), donde residen los Cyrus, por lo que los cameos del resto de miembros de la familia está asegurado.

Aunque el formato se aleje de Keep Up With Kardashians, nos permitirá conocer mejor a la familia Cyrus y quién sabe, quizá se animen más adelante a mostrar su vida ante las cámaras.