Hugh Jackman o Miguel Ángel Silvestre, ¿a cuál preferirías como pareja?

Hugh Jackman es uno de esos hombres aparentemente perfectos que todo el mundo querría a su lado.

Triunfa en su profesión, es un marido excepcional y un padrazo como pocos. Se ha enfrentado al cáncer y da muchas muestras de su espíritu solidario. Y sí, está muy bueno, para qué negarlo.

Miguel Ángel Silvestre todavía tiene mucho camino que recorrer para alcanzarle pero va por buen camino.

Se ha convertido en uno de los habituales de los saraos hollywoodenses, es deportista, muy familiar y tiene un gran sentido del humor. De pasta no debe andar mal y también está de muy buen ver.

Gettyimages / Miguel Ángel Silvestre en la gala Montblac para Unicef.

Si tuvieras que elegir a uno de ellos para que fuera tu pareja, ¿con cuál te quedarías? Complicado…

Pero una ex de nuestro actor lo tenía claro y él nos lo ha contado en Instagram. “Hace unos años tuve una novia que me decía que sólo me cambiaría por Hugh Jackman. Hoy lo he entendido todo. ¡Qué caballero!”.

Estas palabras salían después de su encuentro en la cena de Montblac para recaudar fondos para Unicef en la que han estado presentes los dos actores y que se celebró en la Biblioteca Pública de Nueva York.

Sí, así de perfectos son, colaboran con causas sociales siempre que pueden y se codean con gente como Olivia Palermo, Diane Kruger o Carlota Casiraghi que estuvieron en la misma cena.

Gettyimages / Hugh Jackman y Diane Kruger en la gala de Montblac para Unicef.

Lo que no sabemos es si esa ex novia de Silvestre era Belén López a la que hace unos días felicitaba de una forma muy original a través de las redes.

“Hoy es el cumple de Belén una de las personas más importantes en mi vida. Qué suerte conocerte y ser de tu familia”, escribía. Un detalle más que le convierten en un candidato que podría superar a Hugh Jackman en la pregunta que planteábamos.