Paula Echevarría, al borde del llanto tras ser preguntada sobre su separación

La presión y los nervios han jugado una mala pasada este miércoles a Paula Echevarría.

La actriz ha acudido su primer acto público desde que hace dos días El programa de Ana Rosa asegurara que ella y David Bustamante se separaban tras diez años de matrimonio.

En medio del revuelo que la noticia generó, la protagonista de Velvet se enfrentaba a los medios para presentar su perfume, Sensuelle.

Irremediablemente, las preguntas de los periodistas han obviado el nuevo aroma de la intérprete para centrarse en las informaciones divulgadas por el espacio de Telecinco.

"Estoy muy neviosa, porque aunque estoy acostumbrada a las cámaras, esto impone mucho. Porque vaya revuelo", ha comentado en un momento Paula ante el medio centenar de medios presentes.

"Pasan cosas en mi vida y en mi casa, como en todas, pero si algún día pasa algo al respecto de todo lo dicho, lo sabréis", ha indicado al ser preguntada sobre si era cierto lo de su separación y antes de adelantar que no pensaba realizar declaraciones sobre su relación sentimental.

"Ahora no voy a entrar. Ni yo me voy a pronunciar ni él (David) lo va a hacer", ha señalado.

"Yo quiero muchísimo a David y David me quiere muchísimo a mí", ha añadido.

La actriz también ha indicado que de todo lo que se ha publicado en los medios, hay cosas ciertas y otras, que no, sin especificar.

Finalmente, la insistencia de las preguntas han sobrepasado a la actriz que en varios momentos ha parecido estar al borde del llano, con un nudo en la garganta.

"Si no hay todavía un sí o un no, ¿por qué tengo que decir sí o no?", ha replicado después a un periodista de El Mundo, insinuando que aún no hay nada definitivo sobre la situación.