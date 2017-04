Esta modelo prefirió aceptarse a sí misma a triunfar en las principales pasarelas

Sí, el mundo de la moda está abriendo su mente y la diversidad se ha convertido en su lema los últimos años.

Pero, no nos engañemos, los estándares de mujer delgada y cuasi perfecta siguen preponderando y los cuerpos más entrados en kilos siguen siendo excepciones que no se ven como parte de la normalidad en pasarela.

Llegará el día pero hay que ir paso a paso y sumar ejemplos de modelos que deciden apostar por sí mismas al margen de los cánones establecidos.

Liza Golden-Bhojwani es una de ellas. Ha desfilado por las principales pasarelas de moda internacional. Tenía una figura esquelética que lograba a base de una dieta basada en el consumo de 500 calorías diarias y una rutina de ejercicios muy estricta.

Sí, tenía trabajo a raudales pero un buen día se desmayó y llegó a la conclusión de que no merecía la pena si el precio era su salud.

A partir de ese momento cambió su vida. Empezó a coger kilos y las llamadas de trabajo comenzaron a disminuir. “Sentía ansiedad por comer cualquier comida y me rendí ante mis deseos aun sabiendo que era un momento crucial en mi carrera”, contó en Instagram.

Y es que Liza viajó a India para reencontrarse, se casó y descubrió que como su cuerpo no quería aceptar los estándares que marca la moda lo mejor era rendirse y decidió contar su historia en redes.

“La fotografía de la derecha soy yo ahora mismo, mi cuerpo tal y como es. No es perfecto y no está preparado para un show de Victoria’s Secret, no es el mejor pero es mío y mi alma está feliz”, confesaba en redes, “posiblemente no haya sido concebida para estar en las portadas de las revistas ni en los shootings de las mejores y más grandes marcas, pero fui concebida por una razón: ser feliz y sentirme realizada”.

Ahora ya no desfila en las principales pasarelas pero sigue haciendo trabajos como modelo plus size. “Estoy más sana y me siento más fuerte que nunca”, asegura, “y eso es todo por lo que me preocupo hoy en día”.