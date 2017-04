El mensaje de Uri Sábat que hizo llorar a Daniela en GH VIP

GH VIP se acerca a su final con cinco mujeres que optan a llevarse el ansiado maletín: Daniela Blume, Aly Eckmann, Elettra Lamborghini, Irma Soriano y Emma Ozores.

Tras casi 3 meses de encierro, empiezan a flaquear los ánimos y los apoyos del exterior son más necesarios que nunca.

Por eso, las finalistas tuvieron la oportunidad de recibir mensajes de sus seguidores y de sus seres queridos.

Daniela no esperaba que uno de esos comunicados viniera firmado por su ex pareja y ex compañero de LOS40: Uri Sábat.

Estoy contigo. Sólo dos palabras fueron necesarias para poner sus sentimientos a flor de piel y que la rubia no pudiera contener las ganas de llorar.

Hemos revivido este momentazo en Radiotubers y Uri ha aprovechado para transmitir todo lo que no llegó a decir en ese mensaje: estoy con ella a muerte.