¿Tú también confundes a Dumbledore con Gandalf?

Seguro que os pasa con Matt Damon y Mark Wahlberg así que no hay por qué avergonzarse de confundir a Dumbledore (Richard Harris y Michael Gambon) con Gandalf (Ian McKellen), ¿verdad?

Mark Wahlberg and Matt Damon look so similar 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/vjsr6grmhp — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 15 de marzo de 2017

Y es que el aspecto caracterizado de los actores Richard Harris, Michael Gambon y de Ian McKellen en sus respectivos papeles de Albus Dumbledore y Gandalf el gris (posteriormente Gandalf el blanco) puede llegar a provocar muchas dudas.

Lo curioso es que todos pudieron llegar a ser el director de Hogwarts según ha confesado Ian McKellen al programa Hard Talk de la BBC.

Richard Harris fue el intérprete encargado de dar vida a Dumbledore en las dos primeras adaptaciones de la saga Harry Potter pero falleció al final del rodaje de HP y la Cámara Secreta y cuando estaba a punto de echar a andar HP y el Prisionero de Azkaban.

Warner buscó entonces al sustituto para el malogrado actor y muchos seguidores apoyaban la opción de Ian McKellen por delante de Michael Gambon que finalmente se hizo con el papel.

Y esta es la explicación: "Cuando me llamaron y me dijeron si estaba interesado en la saga sabía que no podría formar parte de Harry Potter porque Harris nunca me habría dado su aprobación: él dijo de mí que era brillante técnicamente pero sin pasión".

Historia del cine que pudo haber cambiado aunque a McKellen también le pasa: "A veces veo los posters de Mike Gambon como Dumbledore y pienso que soy yo".