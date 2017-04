Dvicio - Casi Humanos [2017]

A fuego lento tú me vas a quemar / En un incendio que no quiero apagar / Decir te amo no es nada original / Pero a tu lado decirlo sabe mejor... cantan los madrileños Dvicio en Casi Humanos, el primer avance de su segundo trabajo discográfico, previsto para finales de abril de 2017. Se trata de una canción pop con cierto regusto anglo que ha sido compuesta por el cantante del grupo, Andrés Ceballos, junto a Antonio Rayo y Rafa Vergara, y mezclada por Thom Russo en Los Ángeles.