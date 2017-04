Blue Jeans: “A mí me costó mucho el amor y mis personajes no van a ser menos”

Algo tan sencillo como estar contigo es la novela que cierra la última trilogía de Blue Jeans.

Una vez más, el autor para adolescentes de más éxito en nuestro país, ha tenido que enfrentarse a ponerle fin a una de sus historias.

Esta aventura se sitúa en la Benjamin Franklin, una residencia de universitarios que se ha convertido en el hogar de los protagonistas. Una experiencia por la que el propio escritor pasó en su día, “fueron los dos mejores años de mi vida”, asegura.

Llegó a Madrid desde Carmona, un pueblo de Sevilla y se le abrieron los ojos. “Era todo muy intenso”, reconoce.

Allí hizo buenos amigos y algunos se han visto reflejados en Algo tan sencillo.

“Yo avisé antes de escribir el primer libro”, explica, “hice un grupo de Facebook y dije ‘si algo se parece a la realidad no es cosa mía, perdonadme’”.

El subconsciente ha terminado haciendo algún personaje parecido a alguien de la realidad y no es hecho a conciencia”.

Pero no todo era tan maravilloso, tanta intensidad hacía necesario desconectar de vez en cuando, “la realidad siempre supera a la ficción”.

“Mi cabeza colapsó. Estuve desconectado de la vida un mes sin que nadie supiera de mí”, reconoce, “hay mucha tensión porque se vive todo de manera muy intensa y eso es lo que he tratado de plasmar en los libros. Cada día es una situación distinta”.

El amor no es fácil

Pero si Blue Jeans se ha convertido en el rey de la novela romántica juvenil es por algo. El amor sigue siendo el centro de sus historias.

Algo tan sencillo nos cuenta las dificultades que se encuentran sus protagonistas para disfrutar del amor.

Sus personajes nunca lo tienen fácil en este terreno y él lo justifica: “Es que el amor no es fácil. Además, si todo fuera bien no habría libro”.

“A mí me costó mucho y mis personajes no iban a ser menos”, bromea.

Él trata el amor desde todas sus vertientes y apuesta por la diversidad.

Uno de los chicos libera su bisexualidad en la historia (un tema nuevo para él) y el padre de su chico se lo toma muy mal “y eso se supone que ya no debería pasar en el siglo XXI, pero pasa”.

Hay mucha gente homosexual y bisexual que me escribe y es verdad que tienen que tener una visibilidad.

Son temas metidos a propósito. “Hay mucha gente homosexual y bisexual que me escribe y es verdad que tienen que tener una visibilidad”.

En el epílogo termina con una chica que antes era un chico, “es un guiño, se tiene que ver con normalidad”.

Aunque Blue Jeans cree que más que el amor, lo que mueve a sus personajes es la amistad. En una residencia se crean lazos muy fuertes porque compartes muchas cosas.

Coqueteo con las drogas

Sus novelas van más allá de las relaciones de pareja, profundizan en temas de actualidad que forman parte de nuestro día a día como, por ejemplo, las drogas.

Uno de sus protagonistas cae en sus redes y la chica que está enamorada de él se enfrenta a ellas sin saber siquiera cómo se consumen, algo que puede resultar poco creíble en un tiempo en el que series como Narcos nos mantienen muy informados.

Yo olí por primera vez un porro cuando llegué a Madrid, y tenía 18 años.

“Yo olí por primera vez un porro cuando llegué a Madrid, en el Bernabéu, y no sabía lo que era, y tenía 18 años”, relata, “cuando vienes de fuera, y a pesar de las nuevas tecnologías nos mantienen en contacto con todo, no es tan fácil saber qué es cada cosa a esa edad”, afirma.

Sin embargo, sí deja ver las consecuencias que acarrea engancharse a las drogas a través de Manu, un chico que es capaz de cometer atrocidades.

“No sabe por qué lo hace, es una cuestión de supervivencia”, explica, “el final de Manu era muy complicado, le di muchísimas vueltas porque no quería que pareciese irreal”.

Los trastornos alimenticios

Tampoco deja de lado un problema que afecta a muchos jóvenes que alejados de ese nuevo concepto de ‘body positive’ han crecido en la cultura de la mujer o el hombre perfecto y han derivado en trastornos alimenticios.

Hay gente que fomenta la anorexia cuando en realidad es una enfermedad mental.

“Es un tema muy complicado y hay que ser muy cuidadoso”, reconoce, “hay gente que ve la anorexia como un estilo de vida, eso lo ves en las redes sociales, hay gente que fomenta la anorexia cuando en realidad es una enfermedad mental”.

El mundo internauta

Otro de los temas que aborda es uno de sus puntos fuertes, el mundo de internet que, inevitablemente forma parte de nuestras vidas.

En su historia hay mucha mentira en internet. “Hay tantos secretos, tanta gente que miente en internet… pero, ¿qué pasa? que en internet vas dejando huellas y si tiras de los hilos puedes terminar llegando y soy de la creencia de que al final todo se sabe y si has mentido te acaban pillando”.

Por otro lado youtube, un mundo del que forma parte y en el que cuenta con gran número de amigos que han hecho de esta plataforma su forma de vida.

“Los youtubers son los nuevos Beatles, los nuevos famosos, los nuevos cantantes y son gente normal que simplemente ha grabado unos vídeos”, cuenta, “los millones de visualizaciones que tienen hace que mucha gente se obsesione y vivan las 24 horas pendientes de youtube. Los chicos ya no quieren ser futbolistas, quieren ser youtubers”.

Él ha creado su propio canal de youtube en el que los libros tienen un gran protagonismo, “nosotros somos La2 de youtube, nos ve poca gente pero estamos muy contentos porque fomentamos la lectura entre los jóvenes. Lo hago yo con mi novia en casa y lo estamos disfrutando”.

Él también tiene a sus preferidos: Rodrigo Septién. “Hace un contenido que no sé si se pondrá de moda pero hace musicales en internet”, explica, “me parece un genio, con un talento brutal y la gente que tiene talento es la que a mí me interesa”.

“No te voy a decir que soy super seguidor de ElRubius o AuronPlay, conozco a todos pero sólo para estar informados”, reconoce, “están bien porque hacen felices a otros”.

La música Blue Jeans

Y no dejamos la música a un lado porque en la vida de Blue Jeans también es importante, no olvidemos que su nombre artístico salió de una canción de Squeezer.

En este libro está Justin Bieber. “Sé que hay muchas beliebers que me leen y creo que Bieber ha tenido una evolución en su música. No es lo mismo que hacía cuando el Baby, baby, baby que lo que hace ahora, incluso lo que hace ahora a veces está guay en algunas ocasiones”.

Pero él va más allá. Ahora ha involucrado a sus lectores en un nuevo reto que consiste en crear la canción de Algo tan sencillo.

Primero les pidió colaboración con la letra y ahora busca a un cantante que le ponga voz.

Para eso ha puesto en marcha un concurso que nos ha dejado a cuatro chicas finalistas, alguna ha pasado por algún talent show de televisión como La Voz Kids.

En la presentación oficial del libro se elegirá a la ganadora.

“Esto ha sido la oportunidad para alguien para darse a conocer, para mostrar una voz. A alguien le vamos a dar una oportunidad para que cumpla un sueño que es cantar una canción en un estudio profesional y todos se van a quedar con que es la voz de Algo tan sencillo”, explica.

Lo que viene

Con la última entrega de la trilogía en la calle ahora llega una buena época dedicada a su promoción tanto en España como en Latinoamérica.

Pero Blue Jeans ya tiene en mente su próximo proyecto del que ha escrito apenas 20 páginas. Una idea todavía embrionaria que no sabe cómo acabará pero que le hará moverse por nuevos terrenos.

“He escrito 20 páginas de algo que me apetecía mucho, que creo que no hay, y vamos a lanzarnos a ello y me estoy divirtiendo mucho pero me lo tengo que currar mucho”, revela, “sólo te diré que me he comprado una pizarra con imanes”.