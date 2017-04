Se llevan los viajes sorpresa, ¿lo has probado ya?

Viajar se ha convertido en el objetivo de mucha gente que encuentra en las escapadas una forma de cambiar de aires, abrir la mente y conocer nuevos lugares y gentes que aumenten su bagaje cultural.

Las opciones son cada vez mayores y más variadas lo que hace que a veces elegir un destino y organizarlo a un precio asequible se convierta en una odisea que nos dé más de un dolor de cabeza.

O puede, simplemente, que algunos busquen nuevas experiencias que proporcionen un plus de emoción.

Por eso, cada vez proliferan más las webs que te ofrecen escapadas a un precio cerrado y con un destino sorpresa. Nosotros te descubrimos 5 de ellas.

#1. WAYNABOX. Fue pionera en este tipo de ofertas de viajes. Te ofrece una escapada de dos noches (en fin de semana) en alguna ciudad europea por un precio entre 150 y 200 euros.

Sólo tienes que dar el número de personas, las fechas de salida y el aeropuerto de origen.

Ellos te ofrecen 12 destinos de los cuales puedes eliminar uno gratuitamente porque ya lo conozcas o no te interese. Si quieres seguir eliminando ciudades tendrás que pagar 5 euros por cada una que descartes.

El precio incluye el vuelo y el hotel (entre 3 y 5 estrellas) y tan sólo dos días antes de la salida te dirán a dónde vas y te enviarán la documentación para que sepas qué meter en la maleta.

#ULYSEO. En esta web te ofrecen tres tipos de viajes. Uno a ciudades españolas de dos noches por 150 euros. Otro a ciudades europeas también con dos noches por 200 euros. La tercera opción es a las Islas Canarias, tres noches y media pensión por 250 euros.

En esta ocasión la información te la dan una semana antes de irte junto a una mini guía de la ciudad que vas a conocer. También te dan la posibilidad de eliminar algún destino que no te interese.

#frases #viajar #reflexiones 😍🚅 Una publicación compartida de Ulyseo (@ulyseotravel) el 2 de Mar de 2017 a la(s) 4:06 PST

#DRUMWIT. Sigue la misma filosofía de no desvelarte el destino hasta 48 horas antes de tu salida.

Los viajes van desde los 150 a los 300 euros según la ciudad de salida. Además, en esta web te ofrecen la posibilidad de elegir entre pack económico o deluxe (por el que tienes que pagar 50 euros más).

Otra de las opciones que da es la de limitar el horario de salida de los vuelos, eso sí, pagando 20 euros por cada vuelo.

#TRIPLANWAY. En esta agencia bajan el precio de partida. Te ofrecen una escapa desde 99 euros de una o dos noches en hoteles de 3 o 4 estrellas.

Eso sí, las únicas ciudades de salida para los vuelos son Madrid, Barcelona y Málaga.

#THE WONDER TRIP. Aquí las escapadas que te ofrecen no son sólo por Europa sino también por Marruecos. Tienes dos paquetes, uno low cost con 15 destinos posibles (149 euros) y otro VIP con 9 destinos posibles (199 euros).

También te dan la opción de que elijas la antelación con la que quieres conocer tu destino entre 72, 48 o 24 horas antes.