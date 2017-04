Así se ilustra la música en directo: 15 pósters de conciertos que querrás tener en el salón

¿Alguna vez has sentido cómo la música te entra por los ojos? Una portada de un disco, un single o un cartel de un concierto pueden ser tan atractivos a la vista como una buena canción al oído.

Hoy rastreamos internet en busca de los carteles más inspiradores de conciertos y festivales.

Pósters con cierto aire vintage, donde el diseño, la nostalgia y la música juegan un papel fundamental. En definitiva, carteles con carácter que querrás tener en el salón. Echa un vistazo a la galería (más arriba).





PERO... ¿CÓMO SE ILUSTRA LA MÚSICA EN DIRECTO?

Hablamos con Xavi Forné, fundador del estudio Error! Design y de The Poster Collective, el primer colectivo de pósters de conciertos en España, para conocer más de cerca cómo es su trabajo.

¿De dónde surge la idea de ilustrar carteles para conciertos y festivales?

Desde muy jovencito que la música y el impacto visual del arte, me apasiona. Empecé a tocar la guitarra y con ello, tocar en varias bandas de punk/hardcore a finales de los 90 y principios de los dosmil. Con esa excusa, me encantaba diseñar los flyers/posters de los conciertos que dábamos. Luego los de los colegas. Al cabo de unos años monté una discográfica y me dedicaba a hacer todos los diseños que eso conllevaba. Así que básicamente junté mis dos grandes pasiones: la música y el arte visual.

Diseñas pósters de conciertos, portadas de discos... ¿Cúal es tu conexión con la música?

Me despierto tarareando una canción y me acuesto con otra. Así que supongo que la conexión con la música es vida. No me imagino vivir sin ella. Cuando alguna vez me he preguntado si tuviera que elegir de qué sentido desprenderme, el oído sería el último de todos. Cabe decir que no siempre diseñé para la música. En su momento lo compaginé con trabajos para otro tipo de producto/empresa.

¿Cómo empiezas a darte a conocer? ¿Cuándo llegan tus primeros grandes encargos?

Al principio es muy difícil, sobretodo por el poco nivel que tenía. Con los años de aprendizaje y sobre todo con el crecimiento ultra rápido de internet, se volvió todo un poco más fácil. Los primeros encargos musicales cobrando no llegan hasta 2008/2010. Aunque el momento en que decidí dejar todos mis trabajos para centrarme nicamente en esto fue en 2012 al recibir el encargo de las ilustraciones para el video line up del Primavera Sound 2013 y simultáneamente los 2 diseñis de posters para The Black Keys. Había llegado la hora.

¿Qué crees que convierte una ilustración en una gran ilustración?

Aquella que te explica algo, sobre todo profundo. La que te identifica. La que incluso crees que la han hecho para ti. Si no hay sentimiento, no hay nada. Garabatos. Lo mismo pasa con la cocina o cualquier otro tipo de trabajo. Sin amor, dedicación y sentimiento no sabe igual. Siempre opino que menos es menos es más. No soy ilustrador ni tampoco un gran diseñador, pero lo que hago, lo hago con amor y dedicación. No importa hacerlo en 5 minutos o en 2 semanas. Lo importante es que lo que sientes quede plasmado en un dibujo.

Debe ser difícil plasmar en un solo cartel la idiosincrasia del grupo, el género musical y conseguir un diseño que enganche... ¿Cuál es el proceso creativo?

No siempre se puede ser tan cercano al grupo, pero se hace toda una búsqueda para conectar al máximo con ellos. Digamos que el proceso se compone en varias fases: Primero: Recibir el encargo (con o sin pautas); segundo: Informarse sobre la banda, su último disco, sus letras, su anterior arte, estilos, etc; tercero: Escuchar en loop todas sus canciones (sobre todo cuando no se conoce al cliente) y bocetear a lápiz varias ideas y por último: búsqueda de material para componer la imagen y desear que les guste el resultado.

¿Cómo describirías tu estilo?

Collage de grabados antiguos es el que más se me reconoce. Pero tengo otros estilos distintos: naïf, pop, limpios.

Haces carteles para conciertos de grupos como The Black Keys, Suede, Love of Lesbian, Wilco, Kygo, Russian Circles, Calexico... ¿Cuál ha sido el encargo qué más te ha sorprendido recibir?

El de The Black Keys me sorprendió porque no esperaba que una banda grande se fijara en mi en ese momento. Pero como siempre digo, el que más me ha marcado ha sido el de Red Fang (Donosti 2011), que me abrió la puerta a una gran amistad con la banda. Es lo bonito de este trabajo, que te haces amigo cuando antes era un fan.

Entre tu portfolio no vemos, de momento, a ningún artista mainstream. ¿No te apetece o es que an no te lo han propuesto?

Aún no sé muy bien cuando algo es mainstream hoy en día. Si hablamos de esas bandas que venden millones de discos y/o llevan años en la espalda, podré decir que Guns n' Roses es la nica banda que encaja en mi lista de clientes. Justamente lo anuncié ayer, por eso no aparece an en mi portfolio ;)

¿Ayuda un buen poster de concierto a vender entradas?

A vender no lo sé pero a promoverlo seguro sí. El público se fija más cuando el poster llama la atención, y de esa manera, se les graba en la retina. Si eso hace vender más entradas, sobresaliente para el diseñador.

¿Y un concierto a vender posters? Lo digo porque también vendes tus carteles en los conciertos.

Normalmente (sobre todo en EE.UU.) lo más usual es que en cada concierto se venda un poster distinto y de un diseñaor distinto, como fue el caso de The Black Keys. Haces el diseño, haces la serigrafía en cantidad limitada y la banda los vende en el concierto. Algo que hace que la gente se vaya acostumbrando a ver este tipo de ítem en la merch table de los conciertos.

¿Es cosa mía o en la sociedad hay cada vez más interés por el arte en general y la ilustración y el diseño particular?

Como te decía, los grupos (sobre todo extranjeros) que venden sus carteles en los conciertos, hace que el público se vaya adaptando a ello y lo vea como un producto igual o más importante que su último disco o camiseta. Un recuerdo de una fecha, de una noche, etc. Además, teniendo en cuenta que es algo limitado...

En otros campos pasa lo mismo, anuncios TV, revistas, internet. Todo el mundo apuesta por vender los productos con una imagen más potente y visual.

¿Tienes algún estudio de referencia en el extranjero?

Me gustan demasiados como para nombrar nicamente uno. Te voy a decir 3, muy diferentes entre sí: Michael Hacker / DKNG / David DV Andrea.

Además del diseño y la música, ¿qué otras disciplinas artísticas te interesan?

Me gusta mucho el cine y soy serie adicto. Eso cuenta, ¿verdad?