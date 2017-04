Esta semana llegan los Power Rangers a las salas de cine, y viene acompañados de otros grandes estrenos.

El último film de animación de Makoto Shinkai, las películas francesas El hijo de Jean y A Fondo, el film sobre el secuestro de la familia de un Primer Ministro o la dramedia El otro lado de la esperanza.

Desde Cuba aterriza Últimos días en La Habana y esta semana tenemos dos films españoles de estreno en taquilla: Órbita 9, con Álex González y Clara Lago y la película sobre un club de fumadores, Smoking Club (129 normas).

Por último, nuestra recomendación de la semana es Life, una aventura espacial con en búsqueda de vida alienígena.

Your Name:

Life, Órbita 9 y Your Name, los grandes estrenos de la semana.

Escrita y dirigida por Makoto Shinkai (El jardín de las palabras, 5 Centímetros por Segundo), esta película de animación, narra un romance en clave de ciencia ficción, y es que los dos protagonistas se dan cuenta de que, en los sueños, se intercambian el cuerpo el uno con el otro.

Órbita 9:

Álex González (El Príncipe), Clara Lago (Ocho Apellidos Vascos) y Belén Rueda (La embajada) protagonizan este thriller futurista en clave de supervivencia, en medio de un experimento de suma importancia para el conjunto de la humanidad.

Película escrita y dirigida por el debutante Hatem Khraiche.

Últimos días en La Habana:

Drama que narra las vivencias de un enfermo de SIDA que sueña con abandonar la Habana para ir a Nueva York.

Jorge Martínez (Vientos de La Habana) y Patricio Wood (El brigadista) son los protagonistas de este film dirigido por Fernando Pérez (La pared de las palabras, Madrigal).

El hijo de Jean:

Drama familiar sobre la búsqueda de los orígenes. Philippe Lioret (Toutes nos envies, Je vais bien, ne t'en fais pas) es el director y el film cuenta con los actores Pierre Deladonchamps (El desconocido del lago) y Gabriel Arcand (Le démantèlement).

El otro lado de la esperanza:

Escrita y dirigida por Aki Kaurismäki (Centro Histórico, El Havre) e interpretada por Kati Outinen (Clownwise, El Havre) y Tommi Korpela (The Midwife), esta comedia dramática relata la historia de dos personas que en fase de cambiar sus vidas, se encontrarán el uno con el otro.

Smoking Club (129 normas):

Alberto Utrera dirige a Rodrigo Poisón (La gran familia española) y Jimmy Castro (No digas nada) en una comedia sobre la apertura de un club de fumadores de cannabis.

Drogas y artes marciales se mezclan en el film que supone el debut de su director.

Primer Ministro:

Thriller sobre el secuestro de la familia del Primer Ministro de Bélgica, con una extraña petición por parte de los secuestradores, a cambio de liberar a sus seres queridos.

Erik Van Looy (The Loft, La memoria del asesino) es el director de este film protagonizado por Adam Godley (X-Files: Creer es la clave) y Saskia Reeves (From There To Here).

A fondo:

Nicolas Benamou (Babysitting 2, Se nos fue de las manos) nos trae este film francés protagonizado por José Garcia (Tout schuss) y André Dussollier (La escena del crimen).

Comedia que transcurre a toda velocidad y sin freno camino a las vacaciones de verano.

Power Rangers:

Dean Israelite (Project Almanac) nos trae esta nueva versión de la saga de los coloridos superhéroes.

Dacre Montgomery (A Few Less Men), Bryan Cranston (Breaking Bad) y Naomi Scott (Lemonade Mouth) son algunos de los protagonistas de esta historia llena de peligros que amenazan el planeta tierra.

Nuestra recomendación:

Life:

La Estación Espacial Internacional recibe unas muestras que vienen directamente de Marte, y traen sorpresas.

Si te gustó Alien, el 8º pasajero, puedes pasar un buen rato en la sala de cine con esta aventura espacial de ciencia ficción.

Daniel Espinosa (El niño 44, El Invitado) dirige a Jake Gyllenhaal (Prisoners), Rebecca Ferguson (Misión imposible: Nación secreta) y Ryan Reynolds (Deadpool).