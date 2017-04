Todos los que hayan disfrutado de una de las películas del año pasado, La La Land, sentirán como irremediablemente se les mueven los pies cuando escuchen los primeros acordes de Another Day of Sun, la canción que abre la película con un espectacular número de baile.

Uno de los fans del musical, Jacob Staudenmaier, se ha tirado a la piscina y ha grabado un vídeo recreando la escena con el fin de encontrar pareja para su baile de fin de curso pero con un objetivo clarísimo en mente.

Y ese objetivo no es otro que Emma Stone, la protagonista del film, a quien van dirigida la canción que el propio Jacob ha modificado para la ocasión.

Es bastante poco probable que la ganadora del Oscar a la Mejor Actriz en la última entrega de estos premios acceda pero el chaval no pierde la esperanza y ha compartido el resultado en varias redes sociales donde acumula miles de compartidos.

Un chico le pide a Emma Stone que sea su pareja para el baile de la manera más curiosa.

Según recoge Billboard de todas maneras Jacob cuenta con una cita de emergencia en caso de que le digan no (o que no le digan nada, que es lo más probable) así que no hay por qué preocuparse.