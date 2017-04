Llega el primer programa de TV grabado y producido solo con un móvil!

Música, cultura urbana y mucho buen rollo. Eso promete, y no es poco hoy en día en la tele, el nuevo programa que Mediaset lanza en abierto. Y parece que lo van a conseguir, tiene muy buena pinta, ¿verdad? Pues sigue leyendo, que en LOS40 nos mojamos también en esta iniciativa.

María Gómez, nuestra compañera de Arriba España en M80 Radio y colaboradora de Likes en Cero, y Darío Manrique, periodista musical de El País y próximo articulista de los40.com serán los presentadores, como has podido ver en el vídeo teaser de arriba. Si has estado atento, también habrás podido ver la cara de una de tus voces favoritas de la radio: Óscar Martínez, nuestro DJ más youtuber, fiestero y divertido.

Pero estas no son las únicas novedades que queremos contarte. Además de su contenido y secciones, o de sus principales protagonistas, lo más especial del nuevo formato que se emitirá en Cuatro es que está grabado y producido íntegramente con un teléfono móvil.

Sí, has leído bien, tele hecha con un smartphone: el futuro ya está aquí. Parecía que la tele influenciaba a Youtube, pero las tornas están cambiando. En realidad tiene truco, y es que el nuevo terminal de LG, el G6 es algo que no habíamos visto, y no se parece en nada a los teléfonos que hemos tenido hasta ahora en cuantoa a pantalla y cámaras. No te imagines Tu Cara me Suena o un partido de fútbol grabado con un Nokia de los de la serpiente.

Media hora llena de ritmo

En tan solo media horita pasarán muchas cosas, desde conciertos o acústicos improvisados a anécdotas y novedades del mundo musical o de las tendencias urbanas, contenidos para reventar las redes sociales, la visita de María y Darío a rostros famosos del cine, el deporte o la televisión o una sección de cocina y música con la que vas a flipar.

Y como somos muy sinceros, confesamos de primeras: ¿por qué no le íbamos a dar un párrafo aparte a nuestro compañero Óscar Martínez? El DJ de LOS40 tendrá un huequito cada semana para hablar de música electrónica y festivales musicales, siempre desde su punto de vista personal y el buen rollo y la sonrisa que siempre le caracteriza (Óscar, me debes una caña).

Y poco más te podemos contar ahora mismo... en unos días podremos desvelarte el resto de colaboradores, la hora de emisión y alguna sorpresita más con invitados de lujo y más cosas. Atento a los40.com... y a este pedazo de móvil que lo va a petar!

Y también en la red

Y como nos gusta dar novedades de dos en dos (o más), te contamos también que Óscar estrena este jueves también un nuevo formato en directo, y esta vez para las redes.

El rubio ha emitido hoy en directo a través de Facebook Live el primer programa de #LaHoraSelfie de #LGG6ATodaPantalla, un experimento en el que enseñamos la manera de hacer radio en vivo, para que veas en imagen cómo presenta las cancioens y qué hace cuando suenan en la radio de tu coche o móvil, para que hables con él en los comentarios y para que le veas hacer el chorra vestido de Capitán América o hablando de los Pokemon.

¿Hemos creado suficiente hype? Conéctate cada jueves a nuestro FB y comparte si te gusta!