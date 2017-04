¡A Katy Perry quieren quitarle la corona!

Puede que muchos estéis a punto de empezar las vacaciones de Semana Santa; pero eso no es excusa para no conectar el sábado, a las 10 en punto (9 en Canarias) con Del 40 al 1 Coca-Cola para saber cuáles son las 40 canciones más importantes del país.

El sábado pasado vivimos uno de los finales de programa más emocionantes de los últimos meses. Las redes echaban humo: los seguidores de Katy Perry ansiaban que la Reina consiguiera el primer puesto, pero la cosa no estaba clara. Finalmente lo logró, pero está por ver que pueda mantenerlo este sábado.

El pop latino pisa fuerte y dos de sus más potentes representantes podrían desbancar a la californiana: hablamos de Enrique Iglesias con Súbeme la radio (#2) y Luis Fonsi con Despacito (#3).

Otros favoritos son Ed Sheeran (#4), Kygo feat Selena Gomez (#5) y The Chainsmokers & Coldplay (#6), todos ellos artistas de primerísimo nivel que nunca quedan conformes si no es llegando a lo más alto (Ed Sheeran fue número 1 con Shape of you durante cuatro semanas).

En cuanto a los candidatos, este mismo viernes conocimos la lista completa, tras la incorporación in extremis de Shakira con su esperadísimo nuevo single, Me enamoré. También optan a un puesto Pitbull & J Balvin feat Camila Cabello, Jason Derullo y James Arthur. Entrarán en lista si reciben apoyos suficientes con #MiVoto40.

Otra buena razón para no perderse el programa tiene que ver con el festival CCME 2017: como ya adelantó Tony Aguilar en redes durante la semana, ¡este sábado anunciará en antena el primero de los confirmados!

Como este es un programa participativo, siempre premiamos a los que votan en antena. En esta ocasión, quienes den su voto directamente a Tony Aguilar tendrán cuatro entradas para el Parque Warner (Madrid) y la primera temporada de la serie Ash vs. Evil Dead. ¡Lujazo!

Recuerda: estés en la cama o de camino a la playa, currando o en el gimnasio, conéctate al programa líder del fin de semana. ¡Te esperamos!