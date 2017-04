El disco debut de The Chainsmokers, novedad de la semana

The Chainsmokers se estrenan en el mercado discográfico con Memories...do not open, que reúne los temazos con los que ya lo han petado. Paris es su primer single, y han contado con Coldplay para el segundo, Something just like this.

El disco debut de los neoyorquinos es una de las novedades más esperadas, pero no la única. Esto es todo lo que podrás encontrar en las tiendas de discos a partir de mañana:

Pentatonix – PTX Vol. IV – classics

El quinteto a capella lanza este extended que incluye una versión del Jolene junto a Dolly Parton, por la que se llevaron un Grammy.

Cold War Kids – L.A. Divine

Una oda a Los Ángeles. Así se anuncia el sexto álbum de estudio de los californianos. Love is mystical es el primer single.

Deep purple – inFinite

Los británicos, mitos de hard rock, publican su vigésimo disco. Hace unos meses grabaron un documental en el que mostraban el proceso de composición y grabación. La película se incluye en algunas ediciones del álbum. Time for Bedlam es el single de presentación:

Father John Misty – Pure Comedy

Tercer álbum del autor de Josh Tillman como Father John Misty, uno de los grandes del folk estadounidense que ha anunciado fechas en España para diciembre. Pure comedy suena así:

Helena Miquel – El sol en la sombra

Después de más de una década siendo una de las mitades de Delafé y las Flores Azules, Élena y Exonvaldes, Helena Miquel presenta su primer álbum en solitario. Todas las canciones han sido compuestas por ella, que además se estrena como cantante-bajista.

Michelle Branch – Hopeless romantic

La estadounidense vuelve con su primer disco de larga duración desde hace 14 años, con Hotel Paper (2003). Hopeless romantic es el primer single: