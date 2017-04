La canción de 'Despacito' debe parte de su éxito a esta mujer

Se llama Erika Ender, nació en Panamá aunque lleva dos décadas viviendo en Estados Unidos y hay una parte importante de ella en el gran éxito musical del momento, el hit Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Y es que Erika, que es intérprete, compositora, jurado ocasional de talent shows, productora creativa y presentadora, y además tiene un Latin Grammy y aparece en la lista de las mujeres más poderosas de Forbes, es la coautora junto a Luis Fonsi de la letra de la canción de moda.

La panameña ha contado detalles de Despacito a Billboard, donde ha recordado que ya había trabajado con Luis Fonsi en el pasado (concretamente, en el tema Tentación).

"La colaboración surgió hace alrededor de un año y medio en la casa de Fonsi (...). Fonsi me dijo: "Vamos a hacer algo para mi nuevo álbum". Él ya tenía un verso del estribillo hecho, que es el título de la canción. Cuando llegué, me dijo que quería una canción con swing y me encantó la idea", ha explicado.

A partir de ahí, el objetivo era "decir cosas con buen gusto".

"Si vamos a hacer un corte sensual, creo que debemos ser responsables y hacer una buena letra, dije", recuerda en la entrevista Erika, que se declara encantada de formar parte del fenómeno en el que se ha convertido la canción y que, de alguna forma, predijeron aunque no en toda su dimensión.

"Desde el momento que la estábamos haciendo y que la terminábamos estábamos emocionados y decíamos "¡qué palo!". Se siente cuando una canción va a pegar, uno lo siente en la piel enseguida", confesaba poco antes al emdio Panamá Today.

Sin embargo, tal y como recuerda, Despacito no es el único hit en el que ha participado a lo largo de su carrera.

La artista ha publicado un vídeo en su página web oficial en el que recuerda todos los éxitos latinos con los que ha tenido que ver.

¿Ejemplos? Cinco minutos de Gloria Trevi, Candela de Chayanne o Si estas paredes hablaran, de Tamara.

Además, cuenta con numerosos singles, compuestos e interpretados por ella.